Nonghsim RedForce zbroi się przed kolejnym sezonem. Zespół pozyskał Cannę i Ghosta

Karuzela transferowa w League of Legends kręci się także w Korei Południowej. Niedawno poważne roszady wykonało Gen.G, które podpisało kilku nowych zawodników. Tym razem do akcji wstąpiło Nongshim RedForce. Drużyna zakontraktowała dwóch renomowanych graczy.

Canna i Ghost w NS RedForce

Są nimi Kim "Canna" Chang-dong oraz Jang "Ghost" Yong-jun. Pierwszy z nich ostatnie dwa lata spędził w szeregach T1, z którym zdobył między innymi mistrzostwo League of Legends Champions Korea na wiosnę 2020 roku. Za to w tym sezonie reprezentował on swój region na mistrzostwach świata, na których doszedł aż do półfinałów. Tam T1 uległo DWG KIA.

Rozstań nie brakuje także w składzie samych wicemistrzów świata. To właśnie zawodnikiem DWG KIA do dzisiaj był jeszcze Ghost. Koreański strzelec jest szeroko uznawany za najsłabszy element DK w tym roku, dlatego też niezbyt dziwi fakt, że drużyna zdecydowała się z nim pożegnać. Niemniej sam Ghost wciąż jest niezwykle utalentowanym i doświadczonym graczem z Korei, wszak ma na swoim koncie chociażby mistrzostwo świata z 2020 roku.

Koreański zespół będzie próbował sięgnąć po mistrzostwo?

Samo Nonsghim RedForce zaczyna kolekcjonować nie byle jaki skład. Do formacji dołączył w tym tygodniu także Gwak "Bdd" Bo-seong, czyli jeden z bardziej renomowanych midlanerów z LCK. Wszystko wskazuje na to, że zespół będzie jednym z głównych pretendentów do walki o mistrzostwo regionu w 2022 roku.

