FC Barcelona nie została triumfatorem Ligi Mistrzów w sezonie 24/25. Zespół Hansiego Flicka odpadł w półfinale po emocjonującym dwumeczu z Interem Mediolan, przegranym 6:7 przez zespół z Katalonii. Później Inter przegrał 0:5 z Paris Saint-Germain w finale tych rozgrywek. Jedną z gwiazd Barcelony w Lidze Mistrzów w minionej edycji był Robert Lewandowski, który strzelił jedenaście goli w trzynastu meczach. Były to dublety z Young Boys (5:0), Crveną Zvezdą (5:2), Stade Bretois (3:0), Benfiką (5:4) i Borussią Dortmund (4:0) oraz trafienie przeciwko Bayernowi Monachium (4:1).

Lewandowski pominięty przez UEFA. "Odzwierciedliliśmy wyjątkową mobilność"

Jak się później okazało, ten wyczyn Lewandowskiego nie wystarczył do tego, by znaleźć się w jedenastce sezonu Ligi Mistrzów stworzonej przez UEFA. Więcej goli od Lewandowskiego w tej edycji strzelili Raphinha oraz Serhou Guirassy z Borussii Dortmund (po 13). Z tej trójki miejsce w XI sezonu znalazło się tylko dla Brazylijczyka. UEFA pominęła pozycję środkowego napastnika i postawiła na dwóch skrzydłowych - Ousmane'a Dembele i Desire Doue (obaj PSG).

To właśnie zawodnicy Paris Saint-Germain są w większości w tej jedenastce - jest ich siedmiu. Jedynym reprezentantem Interu Mediolan jest Alessandro Bastoni. Z Arsenalu doceniono jedynie Declana Rice'a, a przedstawicielami Barcelony w tym zestawieniu są Raphinha oraz Lamine Yamal. "Wybraliśmy tych zawodników, zwłaszcza w ataku, aby odzwierciedlić wyjątkową mobilność, która była cechą charakterystyczną PSG. To elastyczna drużyna z zawodnikami w ataku, którzy mogą wymieniać się pozycjami" - czytamy na stronie uefa.com.

Jedenastka sezonu Ligi Mistrzów wg portalu uefa.com:

Gianluigi Donnarumma (PSG) - Achraf Hakimi (PSG), Marquinhos (PSG), Alessandro Bastoni (Inter Mediolan), Nuno Mendes (PSG) - Lamine Yamal (FC Barcelona), Declan Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Raphinha (FC Barcelona) - Chwicza Kwaracchelia (PSG), Desire Doue (PSG)

Lewandowski będzie miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, gdy wejdzie w ostatni rok swojego kontraktu z Barceloną. Niewykluczone, że będzie to "The Last Dance" Lewandowskiego w tych rozgrywkach.

- Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie. Mogę grać na tym samym poziomie co w zeszłym sezonie, ale taki jest futbol - mówił Robert w wywiadzie dla dziennika "Mundo Deportivo".