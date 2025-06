Zinedine Zidane otrzymał ofertę nie do odrzucenia! Podjął decyzję

Zinedine Zidane, były piłkarz Juventusu i Realu Madryt, a także były szkoleniowiec "Królewskich", pozostaje bez pracy trenerskiej od lata 2021 roku, gdy zakończyła się jego druga kadencja w Madrycie. Od tego momentu 53-latek nie podjął się żadnego nowego wyzwania, choć ofert z największych klubów i reprezentacji narodowych nie brakuje.

Nie przekonują go do powrotu na ławkę trenerską nawet ogromne saudyjskie pieniądze. Jak informuje "L'Equipe", Zinedine Zidane miał otrzymać niesamowitą ofertę z saudyjskiego Al-Hilal, by pracować w tym klubie za kosmiczną pensję w wysokości 100 milionów euro rocznie.

Al-Hilal ma za sobą nieudany sezon 2024/25. Pod wodzą odchodzącego już z klubu Portugalczyka Jorge'a Jesusa zespół stracił zdobywane regularnie w ostatnich sezonach mistrzostwo Arabii Saudyjskiej na rzecz Al-Ittihad. Do tego Aleksandar Mitrović, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić i spółka zostali wyeliminowani w półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów przez Al-Ahli, a i odpadli we wczesnej fazie Pucharu Króla. Jedynym trofeum zdobytym w tych rozgrywkach przez Al-Hilal jest Superpuchar Arabii Saudyjskiej, jeszcze z sierpnia 2024 roku.

Jeszcze w czerwcu jednak Al-Hilal chciałoby z dobrej strony pokazać się w Klubowych Mistrzostwach Świata, gdzie zagra w jednej grupie z hiszpańskim Realem Madryt, meksykańską Pachucą i austriackim RB Salzburg. Do tego też chciało zatrudnić Zinedine'a Zidane'a. Francuz miał jednak po zaledwie 24 godzinach od otrzymania propozycji odmówić Saudyjczykom.

Niewykluczone, że 53-latek czeka na to, aż za rok zwolni się funkcja selekcjonera reprezentacji Francji, by zastąpić na tym stanowisku swojego byłego kolegę z boiska Didiera Deschampsa. Saudyjczycy byli tego świadomi, dlatego też zaoferowali francuskiej legendzie roczny kontrakt z możliwością przedłużenia, ale to nie wystarczyło, by ją przekonać do współpracy.