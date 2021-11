Jak wypada bohater Milanu w FIFA 22? Mogło być lepiej

Po czterech kolejkach Ligi Mistrzów Milan miał na koncie zaledwie punkt i tylko iluzoryczne szanse na awans do kolejnej rundy. Tym bardziej, że w środę mierzył się z Atletico w Madrycie. W 65. minucie na boisku pojawił się Junior Messias, który dopiero debiutował w Lidze Mistrzów, choć w maju skończył już 30 lat. W 87. minucie Franck Kessie dośrodkował w pole karne, a Brazylijczyk celnym strzałem głową zapewnił Milanowi wygraną 1:0. I przedłużył szansę wicelidera Serie A na awans do fazy pucharowej.

REKLAMA

Zobacz wideo F1 2021 - zobacz pierwsze wideo z gry

Junior Messias w FIFA 22

Do Milanu trafił w ostatni dzień okna transferowego z włoskiego spadkowicza - Crotone. Jego transfer nie był obarczony żadnym ryzykiem. Klub za wypożyczenie zawodnika zapłacił 2,5 miliona euro, a jeżeli będzie zadowolony z jego usług, dorzuci tylko kolejne sześć milionów.

Anonymo przegrało z Hiszpanami. Wydłużona droga do awansu

Junior Messias w FIFA 22 to bardzo wszechstronny zawodnik, który może zagrać na każdej pozycji w pomocy, jak i w ataku. Najlepiej sobie poradzi jako ofensywny środkowy pomocnik oraz na boku. Jego ogólna ocena wynosi 74 i taka też będzie w przypadku obsadzenia go na tych dwóch pozycjach. Trochę gorzej wypadnie jako klasyczny środkowy pomocnik i napastnik, ale tutaj wciąż nie można narzekać, bo 69 punktów to nadal niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że na tych pozycjach zagra prawdopodobnie awaryjnie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Najlepszą stroną Brazylijczyka wg gry są szybkość, prędkość biegu i drybling. Nieźle, jak na zawodnika z Brazylii przystało wypadają u niego statystyki krótkich podań, a także kontroli piłki i przeglądu pola. Messias nie należy do skocznych zawodników, a co za tym idzie, główkowanie pozostawia u niego sporo do życzenia. To może wpływać na ocenę jego umiejętności na pozycji napastnika.

Warto podkreślić również progres, którego dokonał zawodnik w ciągu ostatniego roku. 11 grudnia 2020 r. jego ogólne statystyki były na poziomie 65 punktów, zatem o 9 punktów niższe niż obecnie. Jeżeli piłkarz Milanu w najbliższym czasie zagra jeszcze kilka takich spotkań jak środowe z Atletico, jego ocena może znacznie wzrosnąć.

Czy Vitality zbuduje międzynarodowy skład? ZywOo skomentował plotki