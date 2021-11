Black Friday w FIFA 22. Co przygotowali dla graczy twórcy?

Co roku w FIFIE gracze obchodzą Black Friday. Twórcy gry w najpopularniejszym trybie – Ultimate Team – przygotowują liczne promocje, wydarzenia i paczki specjalne, by gracze mogli jak najlepiej się bawić i przy tym wydać sporo pieniędzy w mikropłatnościach. Czego możemy oczekiwać od zbliżającego się święta wyprzedaży?

Przygotujcie portfele

Wirtualny świat w kontekście Black Friday nie różni się od świata rzeczywistego. Tu i tu ludzie mogą spodziewać się okazji i tym samym przygotować swoje portfele na wydatki. W FIFIE świętujemy nie tylko jeden dzień – w tym roku to 26 listopada – a kilka następnych dni. Promocje bowiem wyskakują jak grzyby po deszczu dzień w dzień, a ponadto w najbliższy poniedziałek jest Cyber Monday, czyli kolejne wydarzenie w świecie Ultimate Team.

Czego możemy się spodziewać?

Co roku FIFA serwuje graczom podobne zestawy wydarzeń i promocji, nic nie wskazuje na to, by w 2021 roku było inaczej. Co więcej jedno wydarzenie mamy już potwierdzone – to Club Signatures, które zainicjuje Black Friday w Ultimate Team. Szerzej o wydarzeniu oraz o tym, jakie karty mogą się w nim pojawić pisaliśmy wczoraj. W skrócie – będzie to okazja do zdobycia ulepszonych wersji m.in. Kevina De Bruyne, a także innych piłkarzy.

Ponadto w grze pojawi się „Best of TOTWs" czyli skład złożony z najlepszych kart w formie, jakie dotychczas pojawiły się w FIFA 22. Jest to znakomita okazja do upolowania kart, które od tygodni nie były już dostępne, a jedynym sposobem na ich kupno było nabycie od innego gracza. W przeciekach na temat piłkarzy, którzy zjawią się w owym składzie były takie nazwiska jak Kylian Mbappe czy Mohamed Salah. Jest więc na co czekać.

Ponadto warto wspomnieć, że rok temu w Black Friday w FIFIE pojawiło się pięć kart „Record Breakers" z poprzednich lat. Czy w najnowszej decyzji EA zdecyduje się na taki sam ruch? Na to odpowiedzi jeszcze nie mamy, ale można się spodziewać od producenta jakiejś ekstra niespodzianki.

Inne promocje

Poza specjalnymi kartami w FIFIE istnieją również inne wydarzenia związane z Black Friday. Możemy być pewni, że w Ultimate Team pojawią się największe paczki, zapewne będzie ich limitowana liczba. Mowa tutaj o paczkach za kilkadziesiąt tysięcy monet lub więcej, które zawierają same rzadkie karty. Warto pamiętać o tym, że EA Sports lubi „dropić" takie okazje, oznacza to, że jak przegapimy jedną z nich, to wystarczy poczekać na następną. Z pewnością amerykański producent nie będzie się zbytnio ograniczał w dostarczaniu specjalnych paczek na rynek. Gracze je uwielbiają, a ponadto EA może na nich zarabiać ogromne pieniądze z mikropłatności.

Polecamy również zwrócić uwagę na Wyzwania Budowania Składów. Popularne SBC są świetną okazją na wymienienie nieużywanych kart, przy okazji bawiąc się w składanie nietypowych drużyn. EA Sports zapewne przygotuje ciekawe wyzwania z jeszcze ciekawszymi nagrodami. Tak jak w przypadku paczek możemy się spodziewać, że wyzwań będzie sporo i będą dostępne dodawane do gry co jakiś czas, na przykład co 24 godziny. Każdy więc będzie miał czas na przygotowanie się lub ewentualne poczekanie na lepszą okazję.

