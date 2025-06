Robert Lewandowski ma za sobą trzy sezony rozegrane w barwach FC Barcelony i w tym czasie wygrał dwa mistrzostwo, dwa Superpuchary i Puchar Hiszpanii. Polski napastnik rozegrał wystarczającą liczbę minut, żeby jego kontrakt został przedłużony na sezon 2025/2026.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Robert Lewandowski widzi siebie jeszcze przynajmniej przez rok w piłkarskiej elicie

Lewandowski udzielił wywiadu dziennikowi "Mundo Deportivo", w którym ocenił poprzedni sezon jako "niemal idealny". Wskazał także, jak widzi swoją przyszłość. - Mój wiek to tylko liczba. Czuję się fizycznie oraz psychicznie bardzo dobrze i mogę grać co najmniej tak samo dobrze przez kolejny rok - zaznaczył, a następnie wypowiedział się, czy kolejny sezon będzie jego ostatnim w Barcelonie.

Zobacz też: Burza we Włoszech. Gwiazdor Interu odmówił gry w reprezentacji

- Myślę, że mam wystarczająco dużo czasu, żeby zdecydować, co chcę robić po następnym sezonie. Mogę grać na tym samym poziomie co w zeszłym sezonie, ale taki jest futbol. Jest jeszcze coś poza piłką nożną, co może ostatecznie zmienić to, co mam w głowie - powiedział enigmatycznie Lewandowski.

- Uważam, że teraz jest za wcześnie, żeby o tym myśleć. Mam trochę czasu na odpoczynek, a potem mam też czas na okres przygotowawczy i dobre przygotowanie się do sezonu. Jestem pewien, że fizycznie dam sobie radę. Mamy kilka tygodni na przygotowanie się do sezonu. Bardzo dobrze się bawiłem, grając w tej drużynie i jestem dumny, że mogę dla niej grać - podsumował ten temat 36-latek.

Robert Lewandowski wspomniał jeszcze, że futbol cały czas się zmienia, a przed FC Barceloną będzie owocna przyszłość. - W piłce nożnej potrzeba trochę czasu. Nie da się zmienić wszystkiego w ciągu jednego czy dwóch sezonów. Aby osiągnąć stabilność, zawsze potrzebny jest czas - tłumaczył.