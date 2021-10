ESL Mistrzostwa Polski. Lider traci punkty, Wisła goni czołówkę tabeli

ESL Mistrzostwa Polski w CS:GO to najważniejsze rozgrywki toczące się w kraju nad Wisłą. 10 drużyn rywalizuje o awans do play-offów, w których do wygrania jest pula nagród wynosząca 100 tysięcy złotych, a także miejsce m.in. na IEM Katowice 2022. Obecnym liderem tabeli jest niespodziewanie Ungentium.

REKLAMA

Zobacz wideo

Beniaminek gubi punkty

Niemałym zaskoczeniem jest fakt, że po 7. tygodniu ESL MP na czele tabeli znajduje się beniaminek rozgrywek – Ungentium. Podopieczni Macieja „Luz" Bugaja dobrze weszli w rozgrywki, posiadają na koncie obecnie 29 punktów, ale warto zaznaczyć, że jest to podyktowane głównie tym, że rozegrali również najwięcej spotkań z całej stawki.

Beniaminek stracił w miniony poniedziałek punkty w starciu z Wisłą Kraków. Pierwsza mapa – Mirage – zakończyła się remisem. Na drugiej mapie Biała Gwiazda nie miała już tyle litości do rywala i rozniosła go wynikiem 16:3. Mimo to Ungentium udało się zachować pierwsze miejsce w tabeli. Wisła zaś obecnie zajmuje 5. lokatę, ma jednak rozegrane zaledwie 8 meczów. Jeśli złapie wiatr w żagle pod koniec sezonu zasadniczego, to zapewne zapewni sobie udział w play-offach turnieju.

Czegoś takiego jeszcze nie było. Kuriozalna sytuacja w meczu topowych drużyn! [WIDEO]

Pojedynek niespodzianek

Dużym zaskoczeniem tego sezonu jest również dyspozycja M1 EDEN i Team ESCA Gaming. Obie ekipy debiutują w ESL Mistrzostwach Polski i na razie wychodzi im to całkiem nieźle – zajmują kolejno 2. i 4. miejsce. W obecnym tygodniu spotkały się ze sobą na Vertigo i Nuke’u.

Pierwsza mapa zakończyła się pogromem 16:2 w wykonaniu Team ESCA Gaming. Starcie na Nuke’u było już bardziej wyrównane i o mały włos skończyłoby się remisem, ale ostatecznie ESCA zdołała rzutem na taśmę wygrać 16:14. Tym samym ekipa Kacpra „darko" Ściery zanotowała komplet punktów z bezpośrednim rywalem o miejsca na podium i aktualnie zasiada na fotelu wicelidera, tracąc do 1. lokaty trzy punkty.

Komplet wyników:

Wisła All in! Games Kraków – Ungentium (Mirage 15:15, Nuke 16:3)

The Lycans 1:1 TPT (Vertigo 9:16, Nuke 16:8)

M1 EDEN 0:2 Team ESCA Gaming (Vertigo 2:16, Nuke 14:16)

Pierwsze runda i takie zagranie! Niesamowity debiut gwiazdy [WIDEO]