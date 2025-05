Wszyscy na to czekali. Jest reakcja Messiego na mistrzostwo Barcelony

FC Barcelona pokonała 2:0 Espanyol po golach Lamine'a Yamala i Fermina Lopeza. To 28. tytuł w ich historii. W tym roku Katalończycy świętują już po raz trzeci. Wcześniej wygrali Superpuchar Hiszpanii i Puchar Króla. Za Hansim Flickiem naprawdę bardzo udany pierwszy sezon.

Messi zareagował na wpis Barcelony. Króciutko

Sukces mistrzowski Barcelony to powrót na tron po dwóch latach. Poprzednio mistrzostwo zdobyła w sezonie 2022/2023 pod wodzą Xaviego Hernandeza, który wcześniej sięgał po tytuły jako piłkarz. Jednym z jego kolegów z boiska był wówczas Lionel Messi.

Choć od czasu, gdy Argentyńczyk odszedł ze stolicy Katalonii miną zaraz cztery lata, to nadal pamięta o swoich korzeniach. Messi znalazł się w gronie osób, które pogratulowały Barcelonie tegorocznego triumfu. Na swoim koncie na Instagramie podał dalej wpis klubu ogłaszający mistrzostwo i opatrzył go krótkim komentarzem. "Felicidades" - napisał, co w tłumaczeniu na język polski oznacza "gratulacje".

Messi mógł podziwiać, jak jego następcy sięgają po mistrzostwo kraju. Wielu z nich z pewnością marzy o takiej karierze, jaką w Barcelonie zrobił on. Aż 10 razy wygrywał ligę, co oznacza że miał udział w blisko co trzecim mistrzostwie klubu w historii.

Lionel Messi to najlepszy strzelec w historii La Liga. W 520 meczach zdobył aż 474 gole. Oczywiście wszystkie w barwach Barcelony, dla której trafiał w latach 2004-2021.

Przed FC Barceloną jeszcze dwa mecze w tym sezonie. Najbliższy w niedzielę 18 maja u siebie z Villarrealem.