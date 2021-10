Pierwsze runda i takie zagranie! Niesamowity debiut gwiazdy [WIDEO]

Team Liquid we ubiegłym miesiącu przeprowadziło zmiany – do składu dołączył Nivera – brat Adila „ScreaM" Benrlitoma. Belg zaliczył fantastyczny debiut w VALORANCIE, zdobywając pięć fragów w pierwszej swojej rundzie w karierze.

Genialny Nivera

Nivera ma za sobą znakomity debiut nie tylko w barwach Liquid, ale także w VALORANCIE. Były gracz CS:GO przeniósł się na nową grę kilka tygodni temu, podpisując od razu kontrakt z amerykańską organizacją i tym samym dołączając do brata. Belg nieźle rokuje – już w pierwszym meczu był wyróżniającym się zawodnikiem.

Jeszcze większe wrażenie zrobił podczas 1. rundy spotkania z One Breath Gaming. Dla 20-latka była to pierwsza runda w Valorantowej karierze. Co zrobił Nabil? Na pistoletówce wybił wszystkich rywali i tym samym zgromadził na swoim koncie pierwszego ACE’a. Lepszego wejścia w nowy rozdział kariery nie mógł sobie wymarzyć.

Gra o wysoką stawkę

Nivera to jeden z niewielu czołowych, będących w formie europejskich graczy CS:GO, którzy przenieśli się na VALORANTA. Umiejętności i znakomite przygotowanie są widoczne gołym okiem u Belga. Debiut oczywiście imponuje, jednak warto nadmienić, że 20-latek trenował wiele tygodni przed, by jak najlepiej wejść do drużyny.

Nic dziwnego – Team Liquid wrzuciło go na głęboką wodę, wprowadzając do drużyny na czas turnieju ostatniej szansy. To rozgrywki dla regionu EMEA, w których uczestniczy łącznie osiem drużyn. Zespoły z Europy, Turcji, CIS i Bliskiego Wschodu rywalizują o jedno miejsce na mistrzostwach świata, które odbędą się w grudniu. Aktualnie Team Liquid, jak i pozostali europejscy przedstawiciele – Guild i G2 – przeszli do półfinału górnej drabinki.

