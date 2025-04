FC Barcelona wymęczyła wygraną z Mallorcą po golu Daniego Olmo. Tylko piłkarze Hansiego Flicka wiedzą jakim cudem wtorkowy mecz wygrali tylko 1:0. Mieli gigantyczną przewagę, ale świetnie spisywał się bramkarz rywali Leo Roman. Również o jednego gola od Getafe lepszy okazał się Real Madryt. Do siatki trafił Arda Guler. Znacznie bardziej przekonywujące zwycięstwo odniosło Atletico Madryt, które w czwartek mierzyło się z Rayo Vallecano.

Atletico nie zawiodło. Utrzymali status quo

Faworyt meczu na Metropolitano był jeden i od pierwszego gwizdka sędziego Fuertesa dało się to odczuć. Prowadzenie gospodarzom już w 3. minucie dał gol Alexandra Sorlotha, a tuż przed przerwą podwyższył Conor Gallagher. Ten sam Gallagher, który 22 września - zresztą po podaniu Sorlotha - trafił do siatki w zremisowanym meczu na Campo de Futbol de Vallecas. Wówczas spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1.

Tym razem Rayo nie było w stanie przeciwstawić się rywalom ze stolicy i zanotowało czwarty mecz z rzędu bez wygranej. W drugiej połowie wynik ustalił jeszcze Julian Alvarez, strzelając swojego 15. ligowego gola w tym sezonie. Dla Atletico to z kolei powrót na zwycięskie tory po sobotniej przegranej z Las Palmas (0:1).

Wygrana gospodarzy oznacza, że Atletico nie przegrało w roli gospodarza z Rayo Vallecano od... 10 października 2001 roku, gdy musiało uznać wyższość rywala w 1/32 finału Pucharu Króla. Co ciekawe na domową wygraną nad Atletico Rayo czeka także długo - ponad 12 lat.

Ostatnie zwycięstwo odniosło 10 lutego 2013 roku, gdy po golach Alhassane Bangoury i Leo Baptistao wygrało 2:1. Dla Atletico trafił Radamel Falcao. Już wówczas trenerem "Los Colchoneros" był Diego Simeone.

Atletico Madryt 3:0 Rayo Vallecano (2:0)

Gole: Alexander Sorloth' 3, Connor Gallagher' 45, Julian Alvarez' 77

Alexander Sorloth' 3, Connor Gallagher' 45, Julian Alvarez' 77 Atletico: Oblak (gk) - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan (81' Lino) - Simeone (67' Molina), de Paul (81' Koke), Barrios, Gallagher (81' Azpilicueta) - Sorloth (61' Griezmann), Alvarez

Oblak (gk) - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan (81' Lino) - Simeone (67' Molina), de Paul (81' Koke), Barrios, Gallagher (81' Azpilicueta) - Sorloth (61' Griezmann), Alvarez trener: Diego Simeone

Diego Simeone Rayo: Batalla (gk) - Ratiu, Lejeune, Ciss, Pacha (68' Chavarria) - Lopez (68' de Frutos), Valentin (68' Gumbau) - Palazon, Diaz, Garcia (83' Embarba) - Nteka (76' Guardiola)

Batalla (gk) - Ratiu, Lejeune, Ciss, Pacha (68' Chavarria) - Lopez (68' de Frutos), Valentin (68' Gumbau) - Palazon, Diaz, Garcia (83' Embarba) - Nteka (76' Guardiola) trener: Inigo Perez

Inigo Perez Metropolitano , Madryt

, Madryt sędziował: Pablo Fuertes

Pablo Fuertes żółte kartki: Andrei Ratiu, Augusto Batalla

Strata utrzymana. Minus 10 do Barcelony

Zwycięstwo Atletico oznacza, że sytuacja na szczycie tabeli La Liga wraca do stanu sprzed 33. kolejki. Podopieczni Diego Simeone zajmują trzecie miejsce w tabeli i tracą sześć punktów do drugiego Realu, a dziesięć do pierwszej Barcelony. Ich szanse na mistrzostwo nie są duże. Wciąż są jednak faworytami do zajęcia trzeciego miejsca. O sześć punktów wyprzedzają czwarty Athletic Bilbao.

Kolejne ligowe spotkanie Atletico rozegra 3 maja. Będzie to wyjazdowy mecz z Deportivo Alaves. Rayo Vallecano dzień wcześniej zagra u siebie z Getafe.

Tabela La Liga po meczu Getafe - Real Madryt: