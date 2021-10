Czegoś takiego jeszcze nie było. Kuriozalna sytuacja w meczu topowych drużyn! [WIDEO]

W niedzielę rozgrywane były ostatnie pojedynki w ramach IEM Fall 2021: Europe. W nich udział brały takie ekipy, jak Astralis czy Team Vitality. To właśnie w meczu obu tych zespołów doszło do kuriozalnej sytuacji, która jest pewnego rodzaju nowością w Counter-Strike'u: Global Offensive.

Nietypowa sytuacja w meczu Astralis z Vitality

Jak co rozgrywkę, w połowie mapy dochodzi do odrobinę dłuższej przerwy niż zazwyczaj. Obie drużyny zamieniają się stronami, a wspomniana pauza ma pozwolić im na przygotowanie odpowiedniej taktyki na drugą część spotkania, omówienie błędów i nie tylko. Niemniej zawodnicy już na jej początku zazwyczaj są załadowani na serwerze i oczekują na wznowienie meczu. W potyczce z udziałem Astralis i Vitality pewna rzecz poszła nie tak.

Wrześniowa aktualizacja CS:GO umożliwiła graczom na upuszczanie każdego typu granatów w ten sam sposób, co wszystkie inne bronie. To otwiera drogę do kilku nowych strategii. Pewną z nich obmyślili reprezentanci Astralis. Już po zmianie stron na mapie Vertigo zakupili oni odpowiednie granaty, a następnie wyrzucili przed siebie, aby gracz odpowiedzialny za ich użycie mógł je zebrać. Nie przewidzieli jednak tego, że niektóre z nich mogą wypaść z mapy, tak jak to miało miejsce tym razem.

Granat znalazł się poza mapą

Jeden z przedmiotów po wyrzuceniu zaczął toczyć się w stronę krawędzi. Sami zawodnicy byli jednak zamrożeni, wszak gra była zatrzymana na czas pauzy. Gracze Astralis przyglądali się, jak ekwipunek zbliża się ku krawędzi, dopóki finalnie nie spadł i został na czas rundy stracony.

Samo Vertigo zostało przegrane przez Astralis, które po klęsce z Francuzami musiało zadowolić się czwartym miejscem na turnieju.

