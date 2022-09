Ile waży młot do rzucania? Zawodnicy nie mają lekko!

Ile waży młot do rzucania? Sprawdzamy!

Młociarstwo jest jedną z najważniejszych dyscyplin lekkoatletycznych dla polskiego kibica. Dzieje się tak po części dlatego, że jest to sport obecny na wielkich imprezach od igrzysk olimpijskich począwszy, na lekkoatletycznych mistrzostwach świata skończywszy. Z drugiej strony to właśnie rzut młotem jest naszą koronną dyscypliną jeśli chodzi o lekkoatletykę. Jest to tym bardziej budujące, bo polscy sportowcy odnoszą w tej dziedzinie największe sukcesy od ponad 20 lat.

Przez długi czas jedyne polskie duże osiągnięcia w tej dziedzinie były związane ze startującym w latach 50. i 60. Tadeuszem Rutem. Zawodnik ten został mistrzem Europy i zdobył brąz na igrzyskach w Rzymie w 1960 r. Nadzieja na lepsze czasy przyszła wraz z występami zdolnych polskich juniorów w latach 90. Niektóre z tych karier szybko nabrały tempa. Warto wspomnieć olimpijskie złote medale Kamili Skolimowskiej i Szymona Ziółkowskiego z olimpiady w Sydney w 2000 r. Później ze swoich sukcesów zasłynęli inni olimpijczycy - Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki i przede wszystkim genialna Anita Włodarczyk. Brązowy medal na igrzyskach w Tokio zdobyła także Malwina Kopron.

Ile waży młot do rzucania? Okazuje się, że zawodnicy muszą się zmagać z całkiem sporym ciężarem przeznaczonym do wyrzutu. Sam młot składa się z metalowej kuli połączonej ze stalową linką zakończoną uchwytem. Waga całości jest uzależniona od płci i kategorii. Wyróżnia się więc:

młot do rzucania dla kobiet o wadze 4 kg ;

; młot przeznaczony dla mężczyzn o ciężarze 7,26 kg ;

; młoty do rzucania dla zawodników występujących w kategoriach młodzieżowych o wagach od 3 do 6 kg.

Ile waży młot w rzucie? Co warto wiedzieć o zawodach?

Wiemy już, ile waży młot w rzucie, ale warto nieco miejsca poświęcić samej dyscyplinie. Chociaż Polacy osiągają w niej doskonałe rezultaty w ostatnich dekadach, to jej historia jest o wiele dłuższa. Przyjmuje się, że współczesne zawody w rzucie młotem wcale nie wywodzą się z antycznej Grecji, ale swój pierwowzór miały w rywalizacji rozgrywającej się od XVIII w. w Szkocji. Na nowożytnych igrzyskach młociarstwo po raz pierwszy pojawiło się już w 1900 r. w Paryżu. Mowa tu o zawodach mężczyzn. Zaskakujące jest to, że rywalizacja kobiet została włączona do programu igrzysk olimpijskich dopiero w 2000 r. w Sydney, czyli po równo stu latach.

Rzut młotem: rekord świata

Na jaką odległość może być wykonywany rzut młotem? Rekord świata odnotowywany jest oczywiście oddzielnie dla rywalizacji mężczyzn i kobiet. Przez szereg lat w zawodach dla panów przodowali zawodnicy z Europy Wschodniej, w szczególności przedstawiciele ZSRR. Również później świetne wyniki odnosili tu przede wszystkim Białorusini. W pierwszej 5 najdalszych rzutów można znaleźć dwóch przedstawicieli ZSRR (Ukrainiec i Rosjanin), dwóch Białorusinów i Japończyka. Najlepszy rezultat reprezentanta Polski Pawła Fajdka daje mu 10 miejsce na liście wszech czasów. Ile wynosi rekord świata w rzucie młotem mężczyzn? Od 1986 r. należy on do Jurija Siedycha (ZSRR), który na zawodach w Stuttgarcie rzucił 86,74 m. To aż o 70 cm więcej od drugiego w historii wyniku Siergieja Litwinowa z tego samego roku.

Rywalizacja kobiet ma w zakresie rekordów świata mniejszą tradycję. Cieszy jednak fakt, że bezapelacyjnie najlepsza jest tu nasza Anita Włodarczyk. Trzykrotna złota medalistka olimpijska z Londynu, Rio i Tokio jest autorką:

najdłuższego rzutu w historii rywalizacji kobiet: 82,98 m (28 sierpnia 2016 r.);

(28 sierpnia 2016 r.); 6 najdłuższych kobiecych rzutów w historii;

25 spośród 30 najdłuższych rzutów w dziejach, oddanych przez kobiety.

