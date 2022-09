Ile waży oszczep? Wbrew pozorom nie jest zbyt ciężki

Ile waży oszczep w lekkoatletyce?

Ile waży oszczep w lekkoatletyce? Warto kilka uwag poświęcić nie tylko sprzętowi, ale i samej dyscyplinie. Rzut oszczepem jest przy tym nieco mniej popularny w naszym kraju. Spośród dyscyplin rzutowych to właśnie z tą dyscypliną mamy chyba najmniej dobrych wspomnień z wielkich imprez. Może się to jednak zmienić, bo na ostatniej olimpiadzie w Tokio to Maria Andrejczyk reprezentująca Polskę zdobyła srebrny medal. W historii podobne osiągnięcia zdarzały się w przypadku naszych reprezentantów tylko dwukrotnie:

REKLAMA

Maria Kwaśniewska zdobyła brąz w Berlinie w 1936 r.;

Janusz Sidło wywalczył w Melbourne w 1956 r. srebro.

Niewątpliwie rzut oszczepem jest bardzo mocno kojarzony z igrzyskami olimpijskimi. Po raz pierwszy w nowożytnych zawodach wprowadzono tę dyscyplinę w 1908 r. Jako rodzaj rywalizacji sportowej występował jednak już w czasach antycznych i był obecny już na starożytnych igrzyskach olimpijskich. Sam oszczep wywodzi się przy tym z broni, która już w paleolicie wykorzystywana była przede wszystkim w celach myśliwskich. Warto przy tym zaznaczyć, że już w sporcie nowożytnym rzut oszczepem wielokrotnie przechodził ważne zmiany. Dotyczyły one przede wszystkim wprowadzenia rozbiegu, bo wcześniej rzucano z miejsca, ale też techniki rzutu lub budowy oszczepu.

Gimnastyka artystyczna? Nie, to rzut oszczepem. Hit MŚ [WIDEO]

Ile waży oszczep w lekkoatletyce? W przypadku seniorów sprzęt waży 800 g. Oszczepy przeznaczone dla juniorów są odpowiednio lżejsze. Jednocześnie w latach 80. XX w. dokonano zmiany odnośnie konstrukcji oszczepu. Przeniesiono środek jego ciężkości po to, by skrócić długość rzutu. Osiągane wówczas rezultaty coraz to bardziej wydłużały się, grożąc przerzuceniem wyznaczonego pola. To zaś mogło skończyć się tragicznie dla widzów.

Zobacz wideo Maria Andrejczyk: Ważniejsze są cisza i spokój, które pozwalają skupić się na najcięższej pracy

Ile waży oszczep damski lekkoatletyczny? Sprawdzamy

Ile waży oszczep damski lekkoatletyczny? Warto zdawać sobie sprawę z tego, że rywalizacja kobiet w tej dyscyplinie zaczęła się o wiele później niż zawody mężczyzn. Na igrzyskach oszczepniczki pojawiły się dopiero w 1932 r. w Los Angeles. Sprzęt wykorzystywany przez kobiety jest oczywiście lżejszy od męskiego. Panie mają do dyspozycji modele o wadze 600 g. Juniorki korzystają z lżejszych akcesoriów.

Adrianna Sułek pobiła kolejny rekord życiowy. Idzie jak burza

Ile waży oszczep olimpijski? Jak daleko można nim rzucić?

Wiemy już, ile waży oszczep olimpijski: jest to 800 lub 600 g. Jak daleko można nim rzucić? Wszystko zależy oczywiście od talentu, ale przede wszystkim treningu i doskonalenia techniki rzutu. Do dzisiaj rekordowe rezultaty są umieszczane na dwóch listach. Starsza jest już zamknięta i dotyczy najdłuższych rzutów wykonanych starym modelem oszczepu. Na pierwszym miejscach figurują tu:

Uwe Hohn z NRD, który w 1984 r. w Berlinie rzucił oszczepem na odległość 104,8 m;

Petra Felke-Maier również z NRD, która 1988 r. osiągnęła odległość 80 m.

Rezultaty osiągane nowym modelem oszczepu są bliższe. Rekordzistami pozostają:

Jan Železný reprezentujący Czechy, który w 1996 r. w Jenie rzucił na odległość 98,48 m;

Barbora Špotáková również reprezentująca Czechy, która w 1998 r. w Stuttgarcie uzyskała odległość 72,28 m.

Zobacz też: Rekord XXII w. Anity Włodarczyk. Narodowy odleciał po jej absolutnym rekordzie świata [WIDEO]