Media: Kulesza rozważa dwóch zagranicznych trenerów! Oto nazwiska

- Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1 - powiedział sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

Oto plan Kuleszy na selekcjonera. Kogo zatrudni PZPN

Wydaje się więc, że federacja zrobi wszystko, żeby przekonać Macieja Skorżę do pracy z reprezentacją Polski. Podobny wniosek można wyciągnąć z tekstu Przeglądu Sportowego Onet. - To kwestia jego chęci i determinacji. Sousa miał kontrakt i odszedł, więc tak samo Skorża może przyjść - powołuje się portal na słowa anonimowego członka zarządu PZPN.

A gdyby jednak Skorża nie zdecydował się na przyjęcie oferty federacji? PZPN rozmawia również z innymi polskimi trenerami - w przestrzeni medialnej pojawiały się już nazwiska Jana Urbana, Marka Papszuna, Adama Nawałki i Jerzego Brzęczka. Ostatecznym planem awaryjnym ma być sięgnięcie po zagranicznego szkoleniowca.

W tym przypadku ma chodzić przede wszystkim o Kostę Runjaicia i Nenada Bjelicę. Obydwu polscy kibice mogą kojarzyć z pracy w Ekstraklasie.

"Muszą być to ludzie mający związki z Polską, dlatego jeśli trener zagraniczny to Kosta Runjaić albo Nenad Bjelica. Oczywiście i Klose ma związki z Polską, ale ci dwaj mają regularny kontakt z naszym krajem" - czytamy.

Informacje o tym, że w kręgu zainteresowań PZPN-u pojawił się Kosta Runjaić pojawiły się we wtorek. Okazuje się, że związek skontaktował się już z asystentem obecnego trenera Udinese, żeby zbadać jego chęć do pracy z polską kadrą. Były szkoleniowiec Legii i Pogoni byłby zainteresowany podjęciem rozmów. Nenad Bjelica miał za to sam się zgłosić do PZPN.