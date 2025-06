Oto nowy selekcjoner? Pol nie dowierza: To nie mieści się w głowie

Cezary Kulesza rozpoczął poszukiwania następcy Michała Probierza. Pierwotnie faworytem ekspertów był Jan Urban, natomiast okazuje się, że PZPN zrobi wszystko, by stanowisko przejął Maciej Skorża.- Jeżeli chodzi o doświadczenie trenera Macieja Skorży za granicą, przy reprezentacji, sukcesy, jakie osiągał oraz sam profil szkoleniowy, to nasz numer 1 - powiedział sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski. Do związku wpłynęło za to również kilka zagranicznych kandydatur.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Otworzyć im drzwi i podziękować jak Feio kibicom z Danii [To jest Sport.pl]

Dziennikarz nie dowierzał. "Gareth, dlaczego chcesz tu przyjść?"

Jednym z zainteresowanych jest były selekcjoner reprezentacji Anglii Gareth Southgate. Dziennikarz Michał Pol, podobnie zresztą jak większość fanów, był zszokowany. - Gareth, dlaczego chcesz tu przyjść i być naszym trenerem? - nie dowierzał. - Może on nie wie, w co się pakuje, jaka jest motywacja Southgate'a, by objąć reprezentację Polski? - pytał retorycznie. - Musi chcieć dalej pracować z reprezentacją. Popatrzył: Robert Lewandowski - last dance i szuka wyzwania - wymieniał na kanale YouTube.

I wspomniał o wyjątkowej sytuacji w naszym zespole. - Trudne zadanie, bo trzeba zadebiutować z Holandią i przynajmniej się nie skompromitować, najlepiej urwać punkt - wypaść jak najlepiej. Ale najważniejszy jest rewanż z Finlandią trzy dni później - wyjaśnił Pol.

Następnie Pol podjął temat potencjalnej pensji Anglika. - Facet pracował z reprezentacją Anglii od 2016 roku, zarabiał pięć mln funtów rocznie, pieniędzy chyba od nas nie potrzebuje. To nie jest raczej jakiś skok na kasę, zwłaszcza że my jej nie mamy i nie damy - oznajmił, zastanawiając się, ile potencjalnie bylibyśmy w stanie zapłacić 54-latkowi.

- Fernando Santos - najwyższy kontrakt w historii polskiej piłki - 2,5 mln euro rocznie (ok. 10,5 mln zł). Moim zdaniem tyle by wziął Southgate, nie będziemy się tu handryczyć, bo to nie mieści się w głowie, by chciał na nas spojrzeć... Bo umówmy się, sytuacja nie jest wesoła - podsumował Pol.

Gareth Southgate jest bezrobotny, od kiedy w lipcu 2024 rozstał się z reprezentacją Anglii. Nie mógł być do końca zadowolony po ubiegłorocznym Euro, gdyż po raz drugi z rzędu poległ w wielkim finale. Tym razem lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 2:1 po golach Nico Williamsa oraz Mikela Oyarzabala. Dla Anglików trafił za to Cole Palmer.