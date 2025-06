Jeden set i koniec! Sabalenka musiała zejść z kortu

W spotkaniu 1/8 finału Berlin Tenis Open Aryna Sabalenka (1. WTA) rywalizowała z Rebeką Masarovą (112. WTA). Najlepsza tenisistka na świecie była na najlepszej drodze do tego, by zapewnić sobie awans do ćwierćfinału i wygrała pierwszego seta, kiedy nagle... organizatorzy przerwali spotkanie i nie dali go dokończyć! Dlaczego tak się stało?