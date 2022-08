Rekord XXII w. Anity Włodarczyk. Narodowy odleciał po jej absolutnym rekordzie świata [WIDEO]

Anita Włodarczyk w 2016 roku znajdowała się w znakomitej dyspozycji. Polska lekkoatletka najpierw zdominowała Igrzyska Olimpijskie w Rio, zdobywając złoty medal i ustanawiając ówczesny rekord świata - 82,29 metra. Udało się jej ustanowić w ten sposób również rekord olimpijski, a na drugim miejscu uplasowała się Chinka Zhang Wenxiu, która oddała rzut krótszy o... 5,54 metra.

Niesamowity okres Anity Włodarczyk. Rocznica rekordu świata

Rekord świata z Tokio przetrwał jedynie 13 dni, o czym przypomina oficjalny profil Światowej Lekkoatletyki (IAAF).

Anita Włodarczyk poprawiła go 28 sierpnia 2016 roku podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Warszawie na Stadionie Narodowym. Polka z każdym kolejnym rzutem poprawiała swój wynik, a co więcej aż trzykrotnie osiągała odległość powyżej 81 metrów.

Młot po jej najlepszym rzucie zatrzymał się dopiero na 82,98 metrze, a Włodarczyk ponownie mogła świętować ustanowienie nowego rekordu świata. Zawodniczka od razu po usłyszeniu werdyktu wpadła w objęcia swoich trenerów, a kibice na Narodowym oszaleli z radości. Nic dziwnego, bo cytując Włodzimierza Szaranowicza: pobiła rekord XXII w. (Szaranowicz wykrzyczał te słowa po słynnym rekordzie świata Usaina Bolta >>)

- Mówiłam, że chcę poprawić rekord i udało mi się dotrzymać słowa. Było tak blisko 83 metrów, ale zachowajmy coś na przyszły sezon - powiedziała wtedy Włodarczyk, cytowana przez worldathletics.org. Zawodnika została również wówczas wybrana Ikoną Sportu przez czytelników Sport.pl.

Włodarczyk to trzykrotna mistrzyni olimpijska, czterokrotna mistrzyni świata oraz czterokrotna mistrzyni Europy. Obecne zestawienie najdalszych rzutów młotem jest całkowicie zdominowane przez 37-latkę. Wśród 10 pierwszych lokat w tej klasyfikacji, aż dziewięć wyników należy do Włodarczyk, natomiast biorąc pod uwagę 30 najdalszych rzutów - aż 24 to próby reprezentantki Polski.

W ostatnim czasie o Włodarczyk było bardzo głośno po jej decyzji o pogoni za złodziejem, którą przepłaciła kontuzją i brakiem możliwości uczestnictwa w m.in. mistrzostwach świata w Eugene. - To były ułamki sekund, tak zareagowałam i nie mam wyrzutów sumienia. Myślę, że mój charakter i sportowa ambicja była ode mnie silniejsza. Dlatego zdecydowałam o tym, żeby pobiec za złodziejem - wspominała niedawno lekkoatletka.