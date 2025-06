92. minuta, Real remisuje z Al-Hilal. Do karnego podchodzi Valverde

Od rywalizacji w Klubowych Mistrzostwach Świata rozpoczęła się era Xabiego Alonso w Realu Madryt. Na start przeciwnikiem "Królewskich" było saudyjskie Al-Hilal, na którego ławce zasiadł także debiutant - Simone Inzaghi, który odszedł z Interu Mediolan po przegranym 0:5 finale Ligi Mistrzów z PSG.

Real Madryt rozczarował na początku Klubowych Mistrzostw Świata

W składzie Realu Madryt na to spotkanie znaleźli się dwaj nowi piłkarze - Dean Huijsen i Trent Alexander-Arnold. Zabrakło za to Kyliana Mbappe, który zmagał się ostatnio z gorączką. Za to Al-Hilal musiało sobie radzić bez Aleksandara Mitrovicia.

A jak zaczęło się to spotkanie? Od kontroli ze strony Al-Hilal. Saudyjska ekipa jako pierwsza zagroziła bramce Thibaut Courtois za sprawą uderzenia Sergeja Milinkovicia-Savicia z dystansu. Potem były kolejne okazje, ale jako pierwszy do siatki trafił Real Madryt. W 34. minucie "Królewscy" przeprowadzili świetny kontratak, który zakończył się trafieniem wychowanka Gonzalo Garcii.

Prowadzenie "Królewskich" nie trwało długo. Sześć minut później niezrozumiale zachował się Raul Asencio, który we własnym polu karnym faulował rywala. Do rzutu karnego podszedł Ruben Neves i pewnym strzałem pokonał Courtois. Do przerwy było 1:1 przy pięciu strzałach Realu i jedenastu Al-Hilal.

W drugiej połowie "Królewscy" podkręcili tempo, bardziej kontrolowali wydarzenia na boisku i częściej gościli pod bramką Bono, ale nic z tego konkretnego nie wyszło. Podobnie było w przypadku kontrataków Al-Hilal.

Kluczowy moment dla całego meczu nastąpił w samej końcówce, gdy Fran Garcia został trafiony w twarz w polu karnym Al-Hilal. Po długiej analizie VAR został podyktowany rzut karny, ale nie został wykorzystany przez Fede Valverde! Jego uderzenie w 92. minucie zostało obronione przez Bono! Ostatecznie mecz zakończył się rozczarowującym remisem dla początku epoki Xabiego Alonso w Realu Madryt.

Real Madryt - Al-Hilal 1:1

Bramki: 34' Garcia - 41' Neves

Kolejny mecz Real Madryt rozegra z CF Pachuca w niedzielę 22 czerwa o godz. 21:00. Za to Al-Hilal w poniedziałek 23 czerwca o godz. 00:00 zmierzy się z Red Bullem Salzburg.