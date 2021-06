Poważna rywalka dla Anity Włodarczyk! Druga kobieta w historii, która tego dokonała

DeAnna Price podczas lekkoatletycznych kwalifikacji olimpijskich kadry USA okazała się zdecydowanie najlepsza w rzucie młotem. Amerykanka osiągnęła aż 80,31m, czym potwierdziła swoją doskonałą formę w tym sezonie, tuż przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio.

DeAnna Price powtórzyła wyczyn Anity Włodarczyk

Jej wynik jest zdecydowanie najlepszym wynikiem w tym sezonie. Ale co ważniejsze, DeAnna Price przeszła także do historii kobiecego rzutu młotem. Dopiero jako druga zawodniczka w historii zdołała rzucić dalej niż 80 metrów. Jako pierwsza zrobiła to Anita Włodarczyk, aktualna rekordzistka świata, która w 2016 roku osiągnęła 82,98m.

DeAnna Price to mistrzyni świata z 2019 roku z Dauhy. Podczas zawodów w Katarze nie startowała Anita Włodarczyk, która leczyła już wówczas kontuzję. Drugie miejsce zajęła wówczas Joanna Fiodorow, a trzecia była Chinka Wang Zheng.

Igrzyska olimpijskie w Tokio potrwają od 23 lipca do 8 sierpnia. Rywalizacja w rzucie młotem kobiet zacznie się 1 sierpnia od kwalifikacji, a zakończy 3 sierpnia podczas finału.