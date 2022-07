Fajdek, czyli Bubka z młotem. Mistrz świata "policzył" do pięciu. A Nowicki ma srebro

Co to był za konkurs! Wojciech Nowicki rzucił 80.07 m, Paweł Fajdek odpowiedział wynikiem 80.58 a po chwili Polaków skontrował Norweg Eivind Henriksen, uzyskując 80.87 m. Wicemistrzowi olimpijskiemu z Tokio błyskawicznie odpowiedzieli nasi mistrzowie - Nowicki 81.03, Fajdek 81.98! To wszystko działo się tylko w pierwszej części rywalizacji. Po trzech z sześciu kolejek już byliśmy pewni, że oglądamy najlepszą rywalizację młociarzy od 14-15 lat.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2008 roku pięciu zawodników złamało granicę 80 metrów. Wyraźnie złamało, piąty Koji Murofushi uzyskał wtedy 80.71 m. Na MŚ 2007 w Osace poziom był jeszcze wyższy - 80 metrów przerzuciło tam siedmiu ludzi, siódmy był Szymon Ziółkowski z wynikiem 80.09 m.

Teraz Ziółkowski jest trenerem Fajdka, który nieoficjalnie mówił, że Paweł przyjechał do Eugene w dużej formie, nawet na 83 metry. Z kolei Fajdek głośno typował po eliminacjach, że jest tu pięciu ludzi na przerzucenie 80 metrów. Obaj nasi mistrzowie mieli rację. Poza Fajdkiem, Nowickim i Henriksenem 80 m przerzucili jeszcze Francuz Quentin Bigot (80.24) i Węgier Bence Halasz (80.15).

Ambsador Fajdek nie gryzie się w język

Taki poziom jasno pokazuje, że Fajdek ma rację, kiedy czuje się ambasadorem rzutu młotem i w takiej roli ostro występuje do władz World Athletics. - Niestety, rzut młotem nie jest poważany. Trwa zabijanie konkurencji. Jeżeli jesteśmy rodziną lekkoatletyczną, to nią bądźmy i nie dyskryminujmy niektórych. Pamiętam, że kiedyś było w sezonie 11 mityngów z cyklu Challenge, a teraz są cztery. I podobno jeszcze chcą je wycofać. To jest niedorzeczne. Coraz trudniej jest zarobić - mówił nam Fajdek w 2019 roku w Dausze, gdzie zdobył czwarte mistrzostwo świata z rzędu. - Gdybyś na dekoracji spotkał szefa IAAF (dziś to World Athletics) Sebastiana Coe, to co byś mu powiedział? - dopytywaliśmy.

- Nie odpierd...j, chłopaku - Paweł nie gryzł się w język.

Paweł Fajdek: Gdybym spotkał szefa IAAF, powiedziałbym mu "nie od*** chłopaku". To jest straszne

- Nie no, to jest straszne. Zarabiamy o wiele, wiele mniej. Chociaż przez rok mogliby nas potraktować jak ludzi, jak równoprawnych sportowców i pozwolić nam poczuć, że lekkoatletyka to nie jest tylko bieganie i skakanie o tyczce albo wzwyż. Dlaczego IAAF się podpisuje pod tym, że ktoś robi Diamentową Ligę i nie robi rzutu młotem, bo on mu się nie podoba - denerwował się multimistrz.

Ranny ptaszek i spokój mnicha

Fajdek jest znany z tego, że daje upust emocjom. Ale do Eugene przyjechał spokojny jak mnich. Zaczął nawet wstawać o czwartej rano (a zwykle śpi do południa), żeby przyzwyczaić organizm do rywalizacji o wcześniejszej porze (eliminacje rozgrywano tu od 9 a finał od 12).

Fajdek bardzo chciał piątego z rzędu tytułu mistrza świata i go ma. Wziął to złoto w wielkim stylu. Godnym sportowca najwyższej klasy.

Od 1983 do 1997 roku lekkoatletyczne mistrzostwa świata nieprzerwanie wygrywał Sergiej Bubka. Radziecki tyczkarz zdobył sześć złotych medali z rzędu. Fajdek ma złoto MŚ 2013 (Moskwa), MŚ 2015 (Pekin), MŚ 2017 (Londyn), MŚ 2019 (Doha), MŚ 2022 (Eugene) i historyczne drugie miejsce w zestawieniu lekkoatletycznych dominatorów na MŚ w swojej konkurencji.

Fajdek nie jest już najmłodszy (w czerwcu skończył 33 lata), ale też nie jest na tyle stary, żeby nie mógł pobić rekordu Bubki. Zwłaszcza że kolejne MŚ już za rok (w Budapeszcie) a następne za trzy lata (w Tokio). Najważniejsze, że sam mistrz chce i czuje, że może być na topie jeszcze długo. Zdarzało mu się nawet mówić o celowaniu w start na igrzyskach olimpijskich w 2032 roku! Fajdek będzie miał wtedy 43 lata.

Amerykanie wymyślili niesamowite porównanie. Fajdek i Nowicki jak dwie legendy

Nowicki też wielki

Oddając cesarzowi Fajdkowi, co cesarskie, podkreślmy też klasę drugiego polskiego króla rzutu młotem. Nowicki przyjechał do Eugene jako najlepszy zawodnik tego roku. Gdyby tu wygrał, miałby już złoto wszystkich największych imprez - w 2018 roku został mistrzem Europy, w 2021 roku wywalczył tytuł mistrza olimpijskiego. Teraz jest wicemistrzem świata.

To też sukces. Wielki. To kolejny medal do jego kolekcji trofeów. Było w niej pięć brązów (trzy z MŚ, po jednych z igrzysk i ME) i dwa złota (z igrzysk i z ME). Teraz jest pierwsze srebro. A jeszcze pewnie będą i złote krążki. Nowicki to rówieśnik Fajdka i on też nie wygląda na człowieka, którego miałyby zacząć opuszczać siły. Przeciwnie, Wojtek przeżywa najlepszy czas w karierze - niecały rok temu w Tokio pobił rekord życiowy (82.52) a po igrzyskach zmienił trenerkę (na wicemistrzynię świata a Dohy, Joannę Fiodorow), szukając kolejnych bodźców do rozwoju. Możliwe, że on dopiero się rozkręca.