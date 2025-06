Grał w Barcelonie, trafił do Ekstraklasy. Co za historia

Arka Gdynia przez cztery lata nieskutecznie (mimo tego, że była tego bardzo bliska) próbowała wrócić do Ekstraklasy. Ta sztuka udała się jej dopiero w maju tego roku. Ekipa Dawida Szwargi okazała się najlepszą ekipą 1. ligi, co oznaczało, że wywalczyła bezpośredni awans do najwyższej klasy polskich rozgrywek, bez potrzeby udziału w barażach. Teraz natomiast jest w trakcie wzmacniania swojej drużyny.

Diego Percan zawodnikiem Arki Gdynia

- Doskonale wiem, że na tę chwilę nie jesteśmy gotowi na ekstraklasę - powiedział w maju Szwarga, być może zaskakując nieco zgromadzonych na konferencji dziennikarzy. Trener Arki Gdynia zapewne w ten sposób przypominał władzom klubu, że w celu utrzymania się dłużej niż rok w polskim "topie", potrzebna będzie aktywność na rynku transferowym. Tę właśnie teraz obserwujemy.

Arka Gdynia ogłosiła dzisiaj pozyskanie 23-letniego napastnika, czyli właśnie Diego Percana. To piłkarz, który w poprzednim sezonie występował w barwach FC Barcelony Atletic, rywalizującej na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. O ile w sezonie 2023/2024 był jej podstawowym zawodnikiem (strzelił 5 bramek w 30 spotkaniach), tak poprzednie rozgrywki stracił w większości na rehabilitację po zerwaniu więzadła krzyżowego. Do gry wrócił dopiero w maju.

W przeszłości Percan grał jeszcze w klubie Cultural y Deportiva Leonesa, którego jest wychowankiem. 23-letni Hiszpan to trzeci transfer Arki Gdynia przed nadchodzącym sezonem. Wcześniej dołączyli do niej Dawid Abramowicz oraz Sebastian Kerk.