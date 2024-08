Świątek pokazała się z medalem olimpijskim. Wyjątkowa sesja. "Miałem to szczęście"

Iga Świątek dominuje w kobiecym tenisie już od ponad dwóch lat. Jej przewaga w rankingu WTA jest wręcz kosmiczna - obecnie drugą Coco Gauff wyprzedza aż o 3302 pkt. I już wkrótce będzie miała okazję, by jeszcze mocniej odskoczyć rywalce. Wystartuje bowiem w WTA 1000 w Cincinnati. W poprzednim sezonie dotarła tam do półfinału, gdzie uległa wspomnianej Amerykance. Polka przyleciała już do Stanów Zjednoczonych i rozpoczęła przygotowania do turnieju. Odbyła też pierwsze treningi. Okazuje się, że znalazła również czas na dodatkową aktywność.

Iga Świątek zapozowała z medalem olimpijskim. Wyjątkowa sesja w Cincinnati

Świątek wzięła udział w sesji zdjęciowej, przeprowadzonej przez znanego fotografa WTA, prowadzącego profil Jimmie48 Photography. Okazja była wyjątkowa. Na zdjęciach tenisistka pozuje z brązowym medalem igrzysk olimpijskich. Wywalczyła go, pokonując w decydującym starciu Annę Karolinę Schmiedovą i to dość wyraźnie, bo 6:2, 6:1.

Początkowo 23-latka była mocno przybita takim wynikiem. W końcu przyjechała do Paryża z jasnym celem - zdobyć złoto olimpijskie. Tylko że na jej drodze stanęła Qinwen Zheng. Tuż po wywalczeniu brązowego krążka Polka nie cieszyła się nadmiernie, a po jej policzkach popłynęły łzy. Widać jednak, że "czas leczy rany" i pierwsza rakieta świata zaczęła doceniać trzecie miejsce na IO, bo brąz to również wielki sukces. Zmianę jej postawy widać właśnie na zdjęciach z sesji. Uśmiecha się na nich od ucha do ucha, trzymając w dłoni krążek. Na jednej z fotografii symbolicznie delikatnie go zagryza.

Ta sesja była wyjątkowa nie tylko dla Świątek, ale i dla samego autora, o czym ten opowiedział więcej w mediach społecznościowych. "Miałem to szczęście, że otrzymałem szansę uwiecznienia Świątek z jednymi z najbardziej kultowych i prestiżowych trofeów tenisowych, które zdobyła w ciągu ostatnich czterech lat - w drodze do stania się najbardziej dominującą zawodniczką, a oto bardzo wyjątkowy dodatek do mojego fotograficznego zapisu jej kariery" - czytamy. Fotograf dodał też, że to szczególny medal z kilku powodów - jednym z nich jest fakt, że to pierwszy krążek dla Polski w tenisie.

Łatwo w Cincinnati nie będzie. Wymagające dni przed Świątek

Teraz przed Świątek rywalizacja w Cincinnati. Turniej będzie jednym ze sprawdzianów przed ostatnią w tym roku imprezą wielkoszlemową, US Open. W niedzielę Świątek poznała już drabinkę, a więc i potencjalne rywalki, z którymi przyjdzie jej się zmierzyć na południowo-zachodnim skraju stanu Ohio.

W I rundzie otrzymała wolny los, więc rywalizację rozpocznie od kolejnego etapu. A tam może zagrać z Alją Tomljanović bądź kwalifikantką. Nie ulega wątpliwości, że to nasza rodaczka będzie faworytką. Schody zaczną się najprawdopodobniej od ćwierćfinału, gdzie może trafić m.in. na Jasmine Paolini.