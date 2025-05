Szczęsny wykluczony. Jest oficjalny komunikat La Liga

Dla Wojciecha Szczęsnego obecny sezon ma przebieg, jakiego absolutnie nikt nie mógł się spodziewać. Polak rozpoczął go jako emeryt, po tym jak zakończył piłkarską karierę w barwach Juventusu. Wszystko odmieniła kontuzja Marca-Andre Ter Stegena. Barcelona nie chciała zostać z samym Inakim Peną i zadzwoniła po naszego rodaka. Ten zgodził się dołączyć do drużyny i tak oto dokonał się prawdopodobnie najbardziej szalony transfer w polskiej piłce, co najmniej w XXI wieku.

Szczęsny wszedł do składu Barcelony razem z drzwiami, futryną i kawałkiem ściany

Wskoczenie do pierwszego składu zajęło Polakowi kilka miesięcy, Hansi Flick przez dłuższy czas stawiał na Inakiego Penę. Jednak gdy przyszedł 2025 rok i najważniejsze mecze, Szczęsny przejął pałeczkę. Nie oddał jej po dziś dzień. Nasz rodak zanotował serię 22 meczów we wszystkich rozgrywkach z rzędu bez choćby jednej porażki. Błędy zdarzały mu się, ale niemalże wyłącznie na początku na przedpolu, gdy musiał się dostosować do stylu Barcelony z obroną ustawioną bardzo wysoko.

Jego bilans w samej La Liga to na stan obecny trzynaście rozegranych meczów, zaledwie dziewięć wpuszczonych goli i siedem czystych kont. To wszystko jednak nie wystarczy, by znaleźć się w oficjalnej Drużynie Sezonu La Liga. Nominacje zostały oficjalnie ogłoszone w środę 7 maja we współpracy z grą EA SPORTS FC 25, jako że firma EA to sponsor tytularny La Liga.

Pół sezonu to za mało. La Liga pominęła Szczęsnego

Jeśli chodzi o bramkarzy, nominowanych zostało pięciu: Jan Oblak (Atletico Madryt), Joan Garcia Pons (Espanyol), Thibaut Courtois (Real Madryt), Augusto Batalla (Rayo Vallecano) i David Soria (Getafe). Polak nie znalazł się w tym gronie. To zaskakujące tylko do pewnego stopnia. Trzeba pamiętać, że jednak jesień przesiedział na ławce rezerwowych, niezależnie od okoliczności.

Do Drużyny Sezonu może za to trafić Robert Lewandowski. Polak pozostaje liderem klasyfikacji strzelców z dorobkiem 25 goli. Oprócz niego spośród napastników i skrzydłowych nominowani zostali m.in. Kylian Mbappe (Real Madryt), Julian Alvarez (Atletico Madryt), Vinicus Jr (Real Madryt), czy jego koledzy z zespołu Lamine Yamal i Raphinha. Kibice mogą wybierać poprzez głosowanie na oficjalnej stronie EA Sports.