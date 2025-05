Czy kontrowersje z meczu Interu Mediolan z Barceloną wpłyną negatywnie na pozycję Szymona Marciniaka w UEFA? Wszystko wskazuje na to, że nic z tych rzeczy. Polak znalazł się pod ostrzałem krytyków po półfinale Ligi Mistrzów, a w Katalonii wprost stwierdzili, że to on jest głównym winowajcą odpadnięcia Barcelony. Hiszpański dziennik "Marca" postanowił zapytać władze europejskiej federacji o Marciniaka. Odpowiedź zapewne niezbyt im się spodobała.

