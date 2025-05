Kiedy finał Ligi Konferencji we Wrocławiu? Co z biletami?

Liga Konferencji doczeka się kolejnego nowego triumfatora. Dotychczas rozegrano trzy edycje tych rozgrywek. Pierwszym, historycznym zwycięzcą w 2022 roku została Roma, która pokonała w Tiranie Feyenoord po golu Nicolo Zaniolo. Rok później w Pradze triumfował West Ham, wygrywając 2:1 z Fiorentiną dzięki zwycięskiej bramce Jarroda Bowena. W ostatniej edycji w Atenach górą był Olympiacos. Gola na wagę trofeum zdobył Ayoub El Kaabi. W pokonanym polu znów została Fiorentina.

Wielki mecz we Wrocławiu. Kiedy finał Ligi Konferencji?

W tym roku zestaw finalistów to novum w rozgrywkach Ligi Konferencji. Chelsea będzie mogła zostać pierwszym zespołem w historii, który wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Konferencji. Nie ma co ukrywać - drużyna prowadzona przez Enzo Marescę od początku sezonu była faworytem tych rozgrywek. W półfinale nie dała szans szwedzkiemu Djurgardens. Przed tygodniem wygrała 4:1. W rewanżu na Stamford Bridge zwyciężyła 1:0. Gola zdobył Kiernan Dewsbury-Hall.

Znacznie więcej działo się w rewanżu we Florencji, gdzie Fiorentina chciała odrobić stratę z pierwszego starcia. I choć wszystko zaczęło się od gola Antony'ego, to dwa trafienia Robina Gosensa sprawiły, że po 45 minutach wynik dwumeczu brzmiał 2:2. Po zmianie stron nie padł już żaden gol i o awansie do finału zadecydować musiała dogrywka. W niej do siatki trafił Abde Ezzalzouli i jego trafienie zapewniło gościom awans do finału.

Tegoroczny finał Ligi Konferencji to wyjątkowe spotkanie także dla Polski. Nasz kraj po raz pierwszy w historii zorganizuje najważniejszy mecz tych rozgrywek. Miastem-gospodarzem finału jest Wrocław. Choć finał odbędzie się w Polsce, to polskim kibicom nie będzie łatwo o bilety, bo możliwość ich zakupu - tak jak w przypadku innych finałów europejskich pucharów - jest przyznawana w losowaniu.

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja we Wrocławiu. Mecz Chelsea - Real Betis rozpocznie się o 21:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.