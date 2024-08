Łatwo nie będzie. Tak wygląda drabinka Świątek w Cincinnati

Iga Świątek wraca do gry. Już w przyszłym tygodniu Polka rozpocznie rywalizację w WTA 1000 w Cincinnati, jednym ze sprawdzianów do wielkoszlemowego US Open. W niedzielę nasza rodaczka poznała drabinkę. I ta okazała się dla niej w miarę łaskawa. Na pierwszą rozstawioną zawodniczkę może trafić na etapie ćwierćfinału. Jeśli ją pokona, to w półfinale może czekać na nią największe wyzwanie - trzecia rakieta świata!

