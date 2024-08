Cały świat z niej drwił, w kraju została bohaterką. "Naprawdę ważne"

- Młodzi ludzie mają wiele opcji spędzania wolnego czasu, dlatego nie spodziewajmy się, że sport będzie ich pierwszym wyborem. Chcemy ich przyciągnąć - przekazał jakiś czas temu przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, tłumacząc dodanie do rozpiski IO breakingu, czyli tańca break dance. Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską została w Ami Yuasa, która pokonała w finale Litwinkę polskiego pochodzenia Dominikę Baniewicz.

Świat z niej drwił, a w kraju została bohaterką. Głos zabrał nawet premier

W mediach społecznościowych najpopularniejszy był występ Rachael "Raygun" Gunn, lecz mało kto był pod wrażeniem jej umiejętności. W komentarzach wyśmiano 36-letnią Australijkę. "5-letni ja pokazujący mamie, co potrafię", "to szok, że ona jest najlepszą zawodniczką, jaką macie", "w jaki sposób udało jej się zakwalifikować do tych zawodów?", "od sprintu Usaina Bolt w 2008 roku, nie było takiego występu na IO" - żartowali internauci.

36-letnia doktorka, która jest także wykładowczynią uniwersytecką, stała się obiektem drwin z całego świata, ale w swojej ojczyźnie zyskała status bohaterki. W jej obronie stanął nawet premier Anthony Albanese. - Raygun dobrze się z nią bawiła i wielkie brawa dla niej. To jest zgodne z australijską tradycją, że ludzie próbują. Próbowała reprezentować nasz kraj i to dobrze. Niezależnie od tego, czy zdobyli złote medale, czy po prostu dali z siebie wszystko, to robią wszystko, o co prosiliśmy. To właśnie uczestnictwo jest naprawdę ważne - podkreślił premier Australii.

Wsparcie okazali jej także koledzy i koleżanki z reprezentacji Australii, którzy podobnie jak "Raygun" byli obecni na ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pozostali sportowcy imitowali ruchy zawodniczki breakingu, naśladując jej taneczny ruch kangura. 36-latka została także zabrana "na barana" przez australijskiego wioślarza Angusa Widdicombe'a.