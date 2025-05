To oni zagrają we Wrocławiu w finale LK! Zadecydował gol w dogrywce

W pierwszych meczach półfinałowych Ligi Konferencji byliśmy świadkami wielu goli. W jednym z nich Chelsea nie dała najmniejszych szans Djurgarden i pokonała Szwedów na wyjeździe 4:1. Drugie spotkanie było już zdecydowanie bardziej wyrównane. W Sewilli lokalny Real Betis ograł 2:1 Fiorentinę. Rewanże odbyły się w czwartek o godzinie 21:00.

Chelsea stawia kropkę nad "i". Pewne zwycięstwo ekipy z Premier League

W Londynie Chelsea od początku miała przewagę. Częściej utrzymywała się przy piłce i stwarzała więcej okazji. Przez długi czas żadna z nich nie przynosiła jednak efektów w postaci bramek. Zmieniło się to w 38. minucie, gdy piłkę do siatki po podaniu od Tyrique'a George'a wpakował Kiernan Dewsbury-Hall. Djurgarden odgryzało się pojedynczymi atakami, ale do przerwy nie wydarzyło się już nic więcej.

W drugiej połowie częściej do głosu dochodzili goście i byli nawet bliscy strzelenia gola, ale między słupkami dobrze spisywał się Filip Jorgensen. Ostatecznie żadna ze stron nie zdołała zdobyć już bramki i spotkanie zakończyło się zwycięstwem Chelsea 1:0. Tym samym ekipa z Londynu awansowała do finału.

Real Betis eliminuje Fiorentinę po dogrywce. Znamy finalistów Ligi Konferencji

W drugim meczu rywalizacja była bardzo wyrównana. W pierwszych minutach nieco lepiej wyglądała miejscowa Fiorentina, ale na prowadzenie po pięknym golu Antony'ego z rzutu wolnego wyszli goście. Nie cieszyli się jednak z niego długo, ponieważ cztery minuty później wyrównującą bramkę zdobył Robin Gosens. Na tym gospodarze nie poprzestawali i pod koniec pierwszej połowy strzelili gola na 2:1. Na listę strzelców ponownie wpisał się niemiecki wahadłowy. Tym samym w dwumeczu mieliśmy do tej pory remis.

Po wznowieniu gry znów lepiej prezentowała się Fiorentina. Goście natomiast oddawali strzały na bramkę, ale w większości były one niecelne. Przed długi czas żadna ze stron nie była w stanie zdobyć bramki i coraz bardziej pachniało dogrywką. W ostatnich minutach kapitalną okazję miał Real Betis, ale między słupkami świetnie zachował się David De Gea. Ostatecznie regulaminowy czas nie przyniósł rozstrzygnięcia i potrzebna była dogrywka.

W dodatkowych 30 minutach awans przypieczętował Real Betis. Gola na 2:2 strzelił Abde Ezzalzouli. Było to ostatnie trafienie tego wieczoru i tym samym to ekipa z La Ligi awansowała do finału.

Chelsea 1:0 Djurgarden

Strzelcy: Kiernan Dewsbury-Hall (38')

Fiorentina 2:2 Real Betis

Strzelcy: Robin Gosens (34' i 42'); Antony (30'), Abde Ezzalzouli (97')

Finał Ligi Konferencji odbędzie się 28 maja o godzinie 21:00 we Wrocławiu.