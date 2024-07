Tak Boniek zareagował na słowa Babiarza. Trafił w samo sedno

W trakcie piątkowej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu wybrzmiała piosenka pt. "Imagine" autorstwa Johna Lennona z 1971 r. "Imagine stało się najbardziej rozpoznawalnym hymnem pokoju, który jest prezentowany na świecie jako zwięzła wizja Lennona dotycząca wiecznego pokoju. W tym samym czasie stało się też gorącym tematem politycznym, ponieważ jedni uważają ją za pieśń pojednania, a inni wyśmiewają ją jako antyreligijną oraz antyrządową" - czytamy w treści eseju, który jest dostępny do przeczytania na stronie Biblioteki Kongresu.

Na wymowny komentarz dot. słów piosenki Lennona zdecydował się Przemysław Babiarz, komentator TVP Sport podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział. To oczywiście nie jest pierwszy raz, gdy Babiarz w taki sposób mówi o piosence Lennona. W podobnym tonie wypowiadał się już od igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 r.

Babiarz otrzymał pochwały za swoje słowa m.in. od posłów i europosłów Prawa i Sprawiedliwości. "Ważne i odważne słowa Przemysława Babiarza", "Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. wolności słowa. Brawo Panie Redaktorze" - to treść wpisów, które na portalu X opublikował Michał Dworczyk oraz Przemysław Czarnek.

Boniek zareagował na słowa Babiarza. "Już nikt nie pobije"

Na ciekawy komentarz dot. słów Babiarza zdecydował się także Zbigniew Boniek, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. "Babiarza już nikt nie pobije" - napisał Boniek na portalu X, co sugeruje, że nie spodobały mu się słowa dziennikarza Telewizji Polskiej.

Internauci mieli różne opinie po wpisie Bońka. "Już nie płacz. Powiedział prawdę", "za to się medal złoty należy", "Tylko z prądem idą martwe ryby. Ty byłeś zawsze w czołówce tego prądu, od wspólnych spotkań z Jaruzelskim", "Czy prawda już jest zakazana?" - to treść części komentarzy.

"No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa" - tak o piosence Lennona mówił Babiarz przy okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2022 r.

Na razie Telewizja Polska nie opublikowała żadnego komentarza ws. słów Babiarza w trakcie ceremonii otwarcia igrzysk.