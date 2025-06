Na początku 2025 r. Nicola Zalewski trafił do Interu Mediolan w ramach wypożyczenia z Romy. W ten sposób Inter zareagował na fakt, że wcześniej udało mu się wypożyczyć Tajona Buchanana do Villarrealu. Zalewski wprowadził się świetnie do nowego zespołu, notując asystę przy golu Stefana de Vrija w derbach Mediolanu. Potem zdobył bramkę w meczu z Torino (2:0) po przepięknej indywidualnej akcji. Zalewski zakończył poprzedni sezon z golem i asystą po piętnastu meczach. Jaki będzie jego dalszy los?

Wiadomo, kiedy Inter wykupi Zalewskiego z Romy. Wskazane terminy

Dziennik "Il Romanista" informuje, że Inter wykupi Nicolę Zalewskiego z Romy. Pierwszy termin na wykup skończył się 18 czerwca, ale nowy potrwa od 22 do 24 czerwca. To właśnie wtedy Zalewski oficjalnie stanie się piłkarzem Interu. Wicemistrzowie Włoch zapłacą za Polaka za 6,3 mln euro. Z informacji "Il Romanista" wynika, że oficjalny komunikat ws. wykupu Zalewskiego pojawi się na początku lipca.

W ten sposób wiadomo, że Zalewski nie będzie miał okazji do sprawdzenia się u nowego trenera Romy, jakim jest Gian Piero Gasperini. Reprezentant Polski będzie miał jednak szansę na nowe otwarcie u Cristiana Chivu, który zastąpił Simone Inzaghiego jeszcze przed startem Klubowych Mistrzostw Świata.

Inter będzie rywalizował w grupie podczas Klubowych Mistrzostw Świata z meksykańskim Monterrey (18.06, godz. 3:00 czasu polskiego), Urawą Red Diamonds (21.06, godz. 21:00) i River Plate (26.06, godz. 3:00).

Co za słowa kolegów o Zalewskim. "Wszedł praktycznie z marszu"

Zalewski cieszył się sporym zaufaniem ze strony trenera Inzaghiego, ale też swoich kolegów. - Nicoli mogę pogratulować, bo nie jest łatwo wejść do tak zgranego składu jak nasz, ale jest nastawiony pozytywnie i od początku pomagał na boisku, więc jeśli Nicola zostanie w Interze, to będziemy uszczęśliwieni - powiedział Nicolo Barella. - To znakomity zawodnik, wszedł do naszego zespołu praktycznie z marszu. Ale od początku był bardzo dobrze przygotowany - dodał Matteo Darmian.

Sam Zalewski już mówił wcześniej, że jego celem jest pozostanie w Interze na kolejne lata. - Nigdy nie zaprzeczałem, że chcę zostać w Interze, dobrze się zaaklimatyzowałem dzięki sztabowi i kolegom z drużyny, co widać od zewnątrz, a jeszcze bardziej od wewnątrz. Jesteśmy silną drużyną, która chce iść na całość we wszystkich rozgrywkach. Kiedy tutaj przyjechałem, to ze słów trenera zrozumiałem, dlaczego ta drużyna jest tak ważna - przekazał Zalewski w wywiadzie dla DAZN.

Inter rozpocznie nowy sezon ligi włoskiej od domowego meczu z Torino (24.08).