Probierz ledwo odszedł z kadry, a już ma zajęcie. Potwierdzone

Reprezentacja Polski w słabym stylu zaprezentowała się podczas czerwcowego zgrupowania, które zakończyła porażką 1:2 z Finlandią. Dwa dni po meczu z pracy z reprezentacją zrezygnował selekcjoner Michał Probierz. Okazuje się, że znalazł sobie już nowe zajęcie, które pochłonie go w najbliższym czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Fabiański potwierdza zainteresowanie Legii Warszawa! "Rozmawiałem z Michałem"

Probierz i jego pasja. Dudek: "Wierzę"

- Michał będzie musiał sobie z tym obecnym obstrzałem medialnym i środowiskowym poradzić. W takich sytuacjach potrzeba tygodni, aby nabrać dystansu, wyciągnąć wnioski. Nie pytałem, czy na pewno na mistrzostwa do Karolinki dojedzie, ale jeśli spotkamy się w czwartek na polu, to powiem mu: głowa do góry, nie jesteś pierwszym czy ostatnim selekcjonerem, który musi taki kryzys przeżyć. Wierzę, że wyjdzie z tego silniejszy, a kto wychodzi z kryzys silniejszy, ten osiąga potem większe sukcesy - powiedział Jerzy Dudek w rozmowie z portalem polski.golf.pl.

Były już selekcjoner znalazł się bowiem na liście zgłoszonych do udziału w nadchodzących mistrzostwach Polski seniorów, które w dniach 19-21 czerwca odbędą się w Karolinka Golf Open pod Opolem. Dyrektor MP potwierdził Sport.pl, że Michał Probierz jest na liście i wystąpi w mistrzostwach.

Czy to dla byłego opiekuna kadry początek nowej, wielkiej kariery? Dudek, który został nominowany kapitanem reprezentacji Polski na drużynowe mistrzostwa Europy seniorów (odbędą się one 2-6 września w Diamond CC w Austrii), przyznał, że na polu golfowym spotkał się już w przeszłości z Probierzem.

- Michał przyjechał kiedyś gościnnie na mój turniej Jerzy Dudek i przyjaciele do Kraków Valley, przywiózł koszulki wtedy jeszcze zawodników Cracovii, które zostały zlicytowane za potężne pieniądze na cele charytatywne. Wcześniej był już na tym polu, bo bywał na integracji golfowej z chłopakami. Namówiłem go, że jak już trzymał wcześniej kij w ręku, to żeby grywał w golfa więcej, bo tych kilka godzin w zielony otoczeniu to dobry reset na ten cały zgiełk, który nas otacza - powiedział.