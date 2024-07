Izrael pokazał się na ceremonii otwarcia igrzysk. Oto co się stało

Piątkowy wieczór 26 lipca w Paryżu był dniem wyjątkowym. Wszystko za sprawą ceremonii otwarcia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich, rozgrywanych we Francji. Ponad trzygodzinna, efektowna uroczystość artystyczna z przedstawieniem wszystkich reprezentacji świata biorących udział w paryskich igrzyskach wywołała sporo dyskusji.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Izrael wybuczany na ceremonii otwarcia w Paryżu. Powód jest oczywisty

Oprócz ocen dotyczących występów artystycznych nie brakowało akcentów politycznych. Na barkach na Sekwanie prezentowały się kolejne biorące udział w igrzyskach reprezentacje. Sporą owacją została oczywiście powitana reprezentacja Francji, a także reprezentacja Ukrainy.

Z zupełnie przeciwną reakcją spotkała się za to reprezentacja Izraela, która została wybuczana przez obecnych przy Sekwanie fanów.

Wszystko to jest spowodowane rzecz jasna konfliktem izraelsko-palestyńskim, który eskalował do tego stopnia, że Izraelczycy dokonują na terenie Palestyny zbrodnie wojenne, w tym ludobójstwo, i nikt nie jest w stanie ich przed tym powstrzymać. Mimo to reprezentacja Izraela w przeciwieństwie do Rosji póki co swobodnie bierze udział we wszystkich imprezach sportowych, w tym igrzyskach olimpijskich.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu potrwają 16 dni - do 11 sierpnia. Liczne relacje na żywo z występów polskich sportowców na Sport.pl.