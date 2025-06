Tak w Brazylii potraktowano reprezentację Iranu. Trener się popłakał

Reprezentacja Iranu ma za sobą trzy spotkania tegorocznej Ligi Narodów. W Rio de Janeiro Irańczycy przegrali najpierw 0:3 z Brazylią, następnie 2:3 ze Stanami Zjednoczonymi i 2:3 ze Słowenią. Ostatni mecz w brazylijskim mieście rozegrają przeciwko Ukrainie.

Podczas spotkań reprezentacji Iranu nie zabrakło nawiązań do toczącego się konfliktu między ich krajem a Izraelem. W trakcie meczu ze Stanami Zjednoczonymi na trybunach pojawiła się flaga Izraela, a przed rywalizacją ze Słowenią irańscy siatkarze zdecydowali się na wymowny gest - w hołdzie swojej armii salutowali podczas śpiewania hymnu.

Taką wiadomość Irańczycy otrzymali od jednego z brazylijskich kibiców

Z kolei przed rywalizacją z Ukrainą trener Iranu Roberto Piazza otrzymał krótką, ale konkretną wiadomość od jednego z brazylijskich fanów. "Modlimy się o pokój. Niech Bóg was chroni. Brazylia jest po stronie Iranu" - napisał odręcznie kibic. Ta wiadomość bardzo wzruszyła szkoleniowca Irańczyków, o czym informuje shahrara.sport.

- Nasi gracze przechodzą przez bardzo trudne dni, a niektórzy z nich mają bliskich w pobliżu miejsc bombardowań - przekazał Piazza cytowany przez źródło. Swoim zawodnikom mówił, żeby wzięli przykład właśnie z Ukraińców, którzy od trzech lat żyją podobnymi emocjami po rosyjskiej agresji.

Konflikt między Izraelem a Iranem rozpoczął się w nocy z czwartku (12 czerwca) na piątek (13 czerwca), gdy Izrael zaatakował obiekty wojskowe, nuklearne i cywilne w Iranie, co doprowadziło do otwartej wojny między tymi krajami. W ostatnich kilkudziesięciu godzinach dochodziło do wzajemnych ataków z obu stron, co grozi eskalowaniem konfliktu na Bliskim Wschodzie.