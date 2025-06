Nowe wieści ws. głównego kandydata na selekcjonera. "Nie było"

Po odejściu Michała Probierza z posady selekcjonera reprezentacji Polski ruszyła giełda nazwisk, które mogłyby go zastąpić. Sam Cezary Kulesza wymienił kilku kandydatów - Adama Nawałkę, Jerzego Brzęczka, Jana Urbana, czy Jacka Magierę. Zdaniem Zbigniewa Bońka - byłego prezesa PZPN, najlepszym kandydatem na to stanowisko byłby Gianni De Biasi. - Nie jest megalomanem, miał pozytywne wyniki, pracując jako selekcjoner. Jest konkretny, dobry, nie chciałby mieć 25 ludzi w sztabie - mówił w rozmowie z serwisem meczyki.pl.

PZPN porozmawiał z Janem Urbanem? Nowe informacje

Z kolei faworytem mediów jest Jan Urban, który niedawno rozstał się z Górnikiem Zabrze. Sam Lukas Podolski, który z nim współpracował, stwierdził, że jest "dobrym kandydatem na selekcjonera". - Ma dobre podejście do piłki, potrafi ułożyć relacje między ludźmi i ma taki hiszpański luzik. Powstaje tu jednak inne pytanie: jak ma grać Polska. Ładnie dla oka, ofensywnie, budując szybko akcje od tyłu, jednym-dwoma podaniami? Jan Urban lubi piłkę hiszpańską, tam grał i trenował. Jeśli Polska miałaby tak grać, to jeszcze raz powiem, że trener Urban to dobry wybór - stwierdził.

Jak się jednak okazuje, Polski Związek Piłki Nożnej nie kontaktował się jeszcze z tym trenerem. O wszystkim na swoim Twitterze poinformował Łukasz Ciona, który miał okazję chwilę z nim porozmawiać. "Rozmawiałem przed chwilą krótko z trenerem Janem Urbanem- NIE BYŁO KONTAKTU Z PZPN, no to ja mam jedną radę Panie Prezesie TRZEBA DZWONIĆ! .....na dzisiaj naprawdę nie ma lepszego kandydata i jestem przekonany, że nastroje poprawiłyby się w mig! To jest trener, który nie pęka, zna się na robocie jak mało kto i umiałby poprowadzić Roberta, bo sam był wybitnym piłkarzem, mój skromny APEL- NIE KOMBINUJMY" - czytamy w serwisie X (pisownia oryginalna - przyp. red.).

Media: Jan Urban nie jest faworytem prezesa PZPN

Podobną informacją podzielił się profil FotoPyK w serwisie X, który sfotografował 63-latka i porozmawiał z nim na stadionie w Chybiu na meczu charytatywnym dla Ryszarda Stańka. Na pytanie, co u niego, Jan Urban odpowiedział krótko: "nikt nie dzwonił".

Według doniesień kandydatura Jana Urbana najprawdopodobniej nie będzie rozpatrywana przez Cezarego Kuleszę. Adam Godlewski z Gol24.pl twierdzi, że "na dziś Urban nie ma najmniejszych szans" na objęcie stanowiska selekcjonera, gdyż w ocenie prezesa ma być "za miękki".

"Rzekomo Kulesza miał już nawet rozmawiać z dwójką kandydatów. Pierwszym z nich był Nenad Bjelica, który ostatnio zaoferował się PZPN-owi. Drugim był za to... Jerzy Brzęczek, który prowadził naszą drużynę w latach 2018-2021" - tak pisaliśmy o ustaleniach dziennikarza na łamach Sport.pl.