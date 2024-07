Babiarz powiedział to na wizji. "To jest wizja komunizmu, niestety"

W piątek oficjalnie rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Francuzi przygotowali ponad trzygodzinne wydarzenie, gdzie wszystkie reprezentacje prezentowały się kibicom, przepływając na barkach po rzece Sekwanie. Znicz olimpijski w tym roku zapaliła Marie Jose Perec (wielokrotna mistrzyni olimpijska na 200 i 400 metrów) oraz Teddy Riner (trzykrotny mistrz olimpijski w judo). "Ceremonia otwarcia IO już nigdy nie będzie tak spektakularna na stadionie po tym co Francuzi przygotowali artystycznie" - czytamy na portalu X.

Chorążymi reprezentacji Polski byli Anita Włodarczyk (rzut młotem) i Przemysław Zamojski (koszykówka 3x3). W trakcie ceremonii otwarcia sporym echem odbiły się słowa Przemysława Babiarza, który będzie jednym z komentatorów zmagań na igrzyskach w TVP Sport.

Babiarz mówi o piosence Johna Lennona. "To jest wizja komunizmu"

W tym przypadku chodzi o słowa Babiarza po tym, jak wybrzmiała piosenka "Imagine" autorstwa Johna Lennona. "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział Babiarz. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy Babiarz tak odnosi się do słów piosenki, ponieważ podobnych słów używał przy ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 r.

"Jego poglądy są bardzo zbliżone do poglądów komunistycznych, zarówno jego, jak i Yoko Ono. Takie mające cechy wyraźnie anarchistyczne. No, bo, proszę państwa, globalizm... komunizm... Komunizm też chciał ogarnąć cały świat, też chciał zniwelować różnice i też warto mieć to na uwadze, kiedy wypowiada się słowa o powszechnym braterstwie, bo komuniści zawsze mieli pełne usta pokoju i powszechnego braterstwa" - czytamy (cytat za: pch24.pl).

"Od 1971 r. Imagine stało się najbardziej rozpoznawalnym hymnem pokoju, który jest prezentowany na świecie jako zwięzła wizja Lennona dotycząca wiecznego pokoju. W tym samym czasie stało się też gorącym tematem politycznym, ponieważ jedni uważają ją za pieśń pojednania, a inni wyśmiewają ją jako antyreligijną i antyrządową" - to z kolei fragment eseju dostępnego w Bibliotece Kongresu.

- "Wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie ma kraju, nie ma polityki" jest praktycznie manifestem komunistycznym, mimo że nie jestem szczególnie komunistą i nie należę do żadnego ruchu - mówił sam Lennon.

Komentarze po słowach Babiarza. "Ważne i odważne słowa"

"W kwietniu 2022 r. syn Johna Lennona po raz pierwszy zaśpiewał, dla Ukrainy, legendarny utwór Imagine, który to utwór uważany jest jako hymn pokoju. W lipcu 2024 r. komentator sportowy TVP Przemysław Babiarz powiedział podczas otwarcia igrzysk, że to wizja komunizmu" - pisze Cezary Kucharski, agent piłkarski.

"Ważne i odważne słowa Przemysława Babiarza" - dodaje Michał Dworczyk, aktualnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

"Co tu kontrowersyjnego? Sama prawda. No a jeśli prawda jest dziś kontrowersją, to tylko źle świadczy o dzisiejszych czasach i tzw. "wolności" słowa. Brawo Panie Redaktorze Babiarz" - pisze poseł PiS Przemysław Czarnek.

"Przemysław Babiarz ma jaja. Przed momentem śpiewano "Imagine" Lennona. Hymn MKOl-u" - uważa Maciej Antczak, radny miasta Kalisza.