140 mln zł dla Lewandowskiego! Polak zrobił interes życia

Robert Lewandowski ma za sobą trzeci sezon w FC Barcelonie. Polski napastnik od lata 2022 roku jest jedną z największych gwiazd katalońskiego klubu, a to oczywiście przekłada się na jego zarobki. "Pensja Lewandowskiego jest niewątpliwie najwyższa w drużynie" - ogłosił dziennik "Sport".

Robert Lewandowski zarobił fortunę za poprzedni sezon w FC Barcelonie

W niedzielę wspomniany wyżej dziennik ujawnił, że przez trzy lata gry Robert Lewandowski zarobił w FC Barcelonie aż 79,4 miliony euro. W tę kwotę wliczają się premie za różne sukcesy drużynowe czy indywidualne. Ale ile ostatecznie polski napastnik zarobił za sam sezon 2024/2025?

Otóż kwota ta wyniosła dokładnie 32,8 miliona euro (140,3 mln zł), na którą składają się podstawowa pensja w wysokości 32 milionów euro oraz 800 tysięcy euro premii za wygranie mistrzostwa i Pucharu Hiszpanii.

W następnym sezonie Lewandowski będzie jednak zarabiał nieco mniej, bo 26 milionów euro. Kwota ta może oczywiście wzrosnąć po ewentualnych sukcesach i trofeach. "Sport" podsumował, że bez żadnych premii Lewandowski zainkasuje przez cztery lata gry dla FC Barcelony 104 miliony euro (444,8 mln zł).

Przez trzy lata gry dla FC Barcelony Robert Lewandowski rozegrał 147 spotkań, w których zdobył 101 bramek i zanotował 20 asyst. Wraz z katalońskim klubem wygrał dwa mistrzostwa, Puchar i dwa Superpuchary Hiszpanii.

Jak będzie w kolejnym? - Mój wiek to tylko liczba. Czuję się fizycznie oraz psychicznie bardzo dobrze i mogę grać co najmniej tak samo dobrze przez kolejny rok. [...] Jestem pewien, że fizycznie dam sobie radę. Mamy kilka tygodni na przygotowanie się do sezonu. Bardzo dobrze się bawiłem, grając w tej drużynie i jestem dumny, że mogę dla niej grać - powiedział na początku czerwca w rozmowie z "Mundo Deportivo".