Esportowe mistrzostwa świata powracają już w piątek. Ciekawe zestawienia

Aktualnie w mistrzostwach świata trwa krótka przerwa, która zakończy się wraz z rozpoczęciem głównego etapu turnieju. Ten ruszy już w najbliższy piątek, 7 października o godzinie 23:00. Najlepsze drużyny z fazy play-in dołączą do grona najsilniejszych ekip z całego świata, aby rywalizować o najważniejsze trofeum w całym League of Legends.

Podczas fazy play-in nie brakowało zaskoczeń

Tegoroczne mistrzostwa świata w League of Legends rozpoczęły się 29 września. Wówczas ruszyła faza play-in, której zadaniem było wyłonić cztery formacje, które zasilą główny etap turnieju. Na polu bitwy rywalizowały drużyny z pomniejszych regionów, a także przedstawiciele wiodących lig, którym nie udało się zająć najwyższych lokat.

Pośród łącznie dwunastu drużyn, zaledwie cztery z nich mogły przejść dalej. Szybko okazało się, że pierwszymi z nich będą europejskie Fnatic oraz koreańskie DRX. Pozostałe dwa sloty zostały rozdystrybuowane poprzez zmagania barażowe. Tam doszło do niemałych zaskoczeń: Evil Geniuses z Ameryki Północnej zdominowało MAD Lions, zaś japońskie DetonatioN FocusMe stawiło czynny opór w rywalizacji przeciwko zwycięzcom tegorocznego Mid-Season Invitational, Royal Never Give Up. Ostatecznie starcie zakończyło się z korzyścią dla przedstawicieli chińskich formacji.

Główny etap już w ten weekend

Wraz z zakończeniem zmagań w ramach play-inów i awansem czterech wymienionych formacji poznaliśmy końcowe zestawienia głównego etapu turnieju. Przed jego rozpoczęciem turniej został chwilowo wstrzymany, aby powrócić już w piątek, 7 października o godzinie 23:00. Wówczas na Summoner’s Rift zmierzą się Cloud9 oraz Fnatic. Pełne zestawienie pierwszego dnia rozgrywek prezentuje się zaś następująco:

23:00 - Cloud9 vs Fnatic,

00:00 - G2 Esports vs DWG KIA,

01:00 - CTBC Flying Oyster vs 100 Thieves,

02:00 - JD Gaming vs Evil Geniuses,

03:00 - T1 vs EDward Gaming,

04:00 - Gen.G vs Royal Never Give Up.

Polską transmisję z wydarzenia przygotowała ekipa Polsat Games. Ta będzie dostępna w telewizji oraz Internecie.

