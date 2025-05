Dwóch Polaków w finale, kibice wstali z miejsc. Oto "klątwa" Narodowego

Po zwycięskim Grand Prix Niemiec w Landshut Bartosz Zmarzlik mmiał w sobotę bardzo poważne wyzwanie. Jeszcze bowiem nigdy nie wydarzyło się, aby Grand Prix Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrał reprezentant Polski, tymczasem wszystko wskazuje na to, że ze względów finansowych światowy żużel po raz ostatni zawitał na największy stadion w Polsce. Oprócz Zmarzlika, chrapkę na wygraną czy podium mieli także Dominik Kubera i Patryk Dudek.

Grand Prix: "Kangury" najlepsze na Narodowym. Podium Dudka, Zmarzlik stracił pozycję lidera

Już pierwszy bieg sobotnich zawodów narobił wielkiego apetytu polskim kibicom, gdyż zakończył się wygraną Dominika Kubery. Jednak ani on, ani Bartosz Zmarzlik mieli później bardzo duże problemy. Kubera przywiózł dwa "zera", a Zmarzlik w trzech biegach nie wygrał ani razu. Obaj mieli po trzy punkty po trzech startach, co sprawiło, że musieli do samego końca walczyć o miejsce w biegach barażowych o finał.

Zdecydowanie lepiej radził sobie Patryk Dudek, który solidnie punktował w każdym kolejnym wyścigu. Do ostatniej serii liczył się w walce o TOP2 rundy zasadniczej, ale ostatecznie z 10 punktami zakończył ją na piątej pozycji.

Podczas gdy świetnie w rundzie zasadniczej radził sobie Jack Holder, wygrywając bieg za biegiem, miał on tuż za plecami klasyfikacji turnieju swojego rodaka Brady'ego Kurtza. Na walkę o bezpośredni awans do finału liczył Fredrik Lindgren, ale w biegu 14 tak agresywnie walczył o zwycięstwo z Kurtzem, że zdaniem sędziego spowodował upadek Australijczyka i został wykluczony. Koniec końców Holder zdobył aż 14 punktów, a Kurtz zaledwie jeden punkt mniej, przez co obaj mogli cieszyć się z awansu do finału.

Ten wypadek był jednak niczym w porównaniu do tego, co się stało w kolejnym biegu, gdy na pierwszym łuku z ogromną prędkością w bandę wjechał Jason Doyle. Wypełniony PGE Narodowy zamarł i na stadionie zapanowała przeraźliwa cisza. Realizator nie pokazywał żadnych powtórek tego wypadku, a na tor szybko wjechała karetka. Doyle opuścił Narodowy na noszach i w karetce, a pierwsze informacje na jego temat mówiły o złamaniu nogi.

Zmarzlik i Kubera zdołali wywalczyć miejsca w barażach o finał. Zmarzlik wygrał dwa ostatnie biegi rundy zasadniczej i z 9 punktami był szósty, z kolei Kubera z 6 punktami uplasował się na ósmej pozycji.

W pierwszym barażu wydawało się, że o finał powalczą przede wszystkim Andzejs Lebedevs i Bartosz Zmarzlik. Obaj walczyli na pierwszym łuku, ale niespodziewanie przed nich wyjechał Dominik Kubera i to właśnie "Domin" efektownie awansował do finału.

Ostatecznie Polaków było w finale aż dwóch, bo w drugim barażu kapitalnie wystartował Patryk Dudek, a później skutecznie uciekał Robertowi Lambertowi i Fredrikowi Lindgrenowi, w świetnym stylu wygrywając ten wyścig. To oznaczało, że w finale było starcie Polska - Australia, a także jeden z Polaków miał już pewne miejsce na podium.

W finale jednak "Kangury" pokazały, że nie bez powodu wygrały rundę zasadniczą. Zwyciężył zdecydowanie najlepszy tego dnia Jack Holder, wyprzedzając Brady'ego Kurtza, który z kolei został nowym liderem klasyfikacji generalnej! Z Polaków miejsce na podium zdołał wywalczyć Patryk Dudek, który do końca i bez skutku próbował "kąsać" Kurtza.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Australijczyk Brady Kurtz z 38 punktami, drugi jest Bartosz Zmarzlik (33), a trzeci Łotysz Andzejs Lebedevs (29). Dominik Kubera ma 25 punktów, a Patryk Dudek 16, ale trzeba pamiętać, że ten drugi startował tylko z dziką kartą. Kolejne zawody Grand Prix odbędą się 31 maja w czeskiej Pradze.

Klasyfikacja generalna GP Polski w Warszawie:

Jack Holder (Australia) - 20 pkt do klasyfikacji generalnej (3,3,3,3,2 +3) Brady Kurtz (Australia) - 18 (2,3,3,2,3 +2) Patryk Dudek (Polska) - 16 (2,3,1,3,1 +3 +1) Dominik Kubera (Polska) - 14 (3,0,0,3,0 +3 +0) Andzejs Lebedevs (Łotwa) - 12 (2,1,3,2,3 +2) Robert Lambert (Wielka Brytania) - 11 (1,2,1,2,3 +2) Fredrik Lindgren (Szwecja) - 10 (3,2,3,w,2 +1) Bartosz Zmarzlik (Polska) - 9 (1,0,2,3,3 +1) Max Fricke (Australia) - 8 (3,1,2,0,0 +0) Anders Thomsen (Dania) - 7 (2,2,0,1,1 +0) Mikkel Michelsen (Dania) - 6 (1,2,0,1,2) Jason Doyle (Australia) - 5 (0,3,2,u) Dan Bewley (Wielka Brytania) - 4 (1,1,1,0,2) Jan Kvech (Czechy) - 3 (0,0,0,2,1) Martin Vaculik (Słowacja) - 2 (0,1,2,w,0) Kai Huckenbeck (Niemcy) - 1 (0,0,1,1,0) Mateusz Cierniak (Polska) - 0 (1) Bartłomiej Kowalski (Polska) - 0 (1)

GP Polski w Warszawie "bieg po biegu":