Zaskakujące zagranie podczas mistrzostw świata. "To jedna z najlepszych rzeczy, jakie widziałem"

Mistrzostwa świata w League of Legends trwają w najlepsze. W poniedziałkowy wieczór rozegrano pierwsze spotkania w serii do trzech wygranych map. Te nie tylko były miłą odskocznią od pojedynków na przestrzeni jednej gry, lecz przede wszystkim momentem spektakularnych akcji. Jedna z nich zaskoczyła nawet ekspertów.

Pojedynek dwóch graczy

W miniony, poniedziałkowy wieczór rozpoczęły się pierwsze spotkania w ramach baraży play-inów tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. W meczu, który rozpoczął wieczorną serię pojedynków, mierzyło się europejskie MAD Lions z wietnamskim Saigon Buffalo.

W pewnym momencie, na drugiej odsłonie starcia, doszło do wymiany jeden na jednego pomiędzy BeanJem z Saigon Buffalo a reprezentującym MAD Lions Nisqym. Wymiana była niezwykle bliska i wydawało się, że zakończy się bez rozstrzygnięcia. Midlaner europejskiej formacji chciał opuścić teren wroga korzystając z umiejętności ostatecznej Taliyah. Doszło jednak do czegoś niecodziennego, co idealnie oddaje powtórka.

Maokai pochwycił przelatującą nieopodal Tailyah za sprawą jednej ze swoich umiejętności. W ten sposób BeanJ przebył całą trasę za swoim oponentem, ostatecznie pozbawiając go pozostałości punktów zdrowia. Zagranie wstrząsnęło komentatorami, którzy okrzyknęli je jedną z najbardziej widowiskowych akcji w historii.

MAD Lions zagra o awans

Mecz zakończył się zdecydowaną wygraną MAD Lions na przestrzeni czterech map. Rywale z Wietnamu zdołali urwać jeden punkt i doszło do tego właśnie na mapie, gdy BeanJ spektakularnym zagraniem zaskoczył Nisqy’ego. Przegrani, niestety, zakończyli przygodę z tegorocznymi Worldsami, zaś ich pogromcy awansowali do meczu kwalifikacyjnego.

MAD Lions już we wtorkowy wieczór stanie w szranki z Evil Geniuses, północnoamerykańską formacją reprezentowaną przez Kacpra "Inspireda" Słomę. Dla obu formacji będzie to mecz o wszystko. Przegrany kończy bieg na Worldsach, zaś wygrany - awansuje do głównego etapu turnieju.

Rozpoczęcie starcia zaplanowano na godzinę 20:00, jednak z uwagi na format best of five, czyli do trzech wygranych map, niewykluczone jest, że rozstrzygnięcie poznamy dopiero po północy. Transmisję ze spotkania w języku polskim realizowaną przez Polsat Games znajdziecie w Internecie oraz telewizji.

