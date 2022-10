Kosmiczna karta Haalanda w FIFA 23. Świetna forma

To już trzecia drużyna tygodnia, która pojawia się w FIFA 23 i trzeba powiedzieć, że dotychczasowo żadna nie zawodziła. W każdej znajdowały się wartościowe karty, będące szansą świetnego zarobku już na starcie gry. Świetnie prezentowały się in-formy Sona, Deulofeu czy Salaha. Do tego grona dołącza Erling Haaland, który również otrzymał kartę zawodnika z drużyny tygodnia.

REKLAMA

Zobacz wideo Relacja z PLE GG Gaming Weekend

Znakomita drużyna tygodnia w FIFA 23

Gracze FIFA 23 już zbierają paczki i fundusze, bo od czwartku zacznie się prawdziwe, tygodniowe polowanie na znakomite karty z drużyny tygodnia. Materiału na wzmocnienie defensywy czy środka pola może i nie będzie, ale za to do linii ofensywnej opcji nie zabraknie.

Twarzą najnowszego TOTW został Erling Haaland. Gracze zastanawiali się, czy po derbach Manchesteru specjalną kartę otrzyma on czy też Phil Foden. Ostatecznie EA Sports mrugnęło w kierunku Norwega, a ci, którzy są posiadaczami jego świeżutkiej karty Obiecującego Transferu, od razu otrzymają jego ulepszenie. Dzięki temu wersja będzie jeszcze droższa, a już kosztuje ponad 1,8 miliona monet. Genialna, ale i kasowa inwestycja.

Sukces polskiego esportowca. Awansuje do głównego etapu mistrzostw świata

Więcej treści esportowych na Gazeta.pl.

Świetnie wyglądają też karty Rafaela Leao, Timo Wernera oraz Wissama Ben Yeddera, który najpewniej ponownie wkradnie się w łaski graczy FIFA 23, tak jak ma to miejsce w zasadzie co roku. Francuza cechują bardzo zbalansowane statystyki jak na napastnika, co czyni go egzekutorem idealnym. Być może brakuje mu trochę tempa, które z kolei mają wymienieni wyżej Leao z Wernerem. I jeden i drugi będą kapitalnymi opcjami startowymi na skrzydłach.

Pełna 3. drużyna tygodnia w FIFA 23 widoczna jest na poniższej grafice:

Mbappe zdominuje FIFA 23. Bardzo mocna karta