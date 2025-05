Tak ocenili Szczęsnego. Bramkarz Barcelony zadziwił wszystkich

Wojciech Szczęsny we wrześniu zeszłego roku ogłosił zakończenie kariery i zapewne wówczas nie spodziewał się, że wkrótce zostanie mistrzem Hiszpanii. Historia jego dołączenia do FC Barcelony w miejsce kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena i tego, co udało mu się zrobić dla klubu, wydaje się wręcz nieprawdopodobna. Emocjonują się nie tylko Polacy, lecz także Hiszpanie, którzy postanowili wystawić polskiemu bramkarzowi ocenę za grę w LaLidze.

Taką notę wystawili Szczęsnemu za grę w LaLidze

Pokusił się o to dziennik "Sport". Gdy tylko jasne stało się, że FC Barcelona zapewniła sobie mistrzowski tytuł, wystawił noty za cały sezon wszystkim 28 piłkarzom, z których skorzystał trener Hansi Flick. W skali od 1 do 10 Szczęsnemu przypadła ocena 7.

W porównaniu ze wszystkimi piłkarzami FC Barcelony była to średnia nota, choć wyraźnie lepsza niż w przypadku dwóch pozostałych bramkarzy. Zarówno Marc-Andre ter Stegen, jak i Inaki Pena otrzymali "5", a gazeta podkreślała, że obaj przegrali rywalizację ze Szczęsnym. Tyczyło się to także Niemca, który w kwietniu wrócił po kontuzji i - jak to określił "Sport" - "chciał grać więcej, ale Flick pozostał nieugięty w swoim wyborze 'Teka'".

Hiszpanie chwalą Szczęsnego. Oto jak go nazwali

Szczęsny poza "siódemką" oceniony został słowem: "zaskakujący". - Ściągnięcie bramkarza z "emerytury" było decyzją tyleż ryzykowną, co mądrą. "Tek" oddał swoje doświadczenie w służbę zespołowi. Jasne, jeśli chodzi o miejsce w bramce, to na początku więcej cierpiał. Klub zaoferował mu przedłużenie kontraktu - czytamy w uzasadnieniu.

Polski bramkarz w rozgrywkach LaLiga zadebiutował dopiero pod koniec stycznia tego roku w meczu z Valencią. Wcześniej ustępował miejsca Inakiemu Peni. Od tamtej pory trener Hansi Flick konsekwentnie stawiał jednak na niego. Nie wystawił go w pierwszym składzie tylko raz - w spotkaniu z Realem Valladolid, gdy postawił na ter Stegena. W sumie Szczęsny rozegrał 15 meczów ligowych, puścił w nich 12 goli i zachował osiem czystych kont.