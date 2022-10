Inspired o wygranej przeciwko MAD Lions. "To było personalne"

Kacper "Inspired" Słoma to jeden z trzech polskich zawodników występujących na tegorocznych mistrzostwach świata w League of Legends. Ubiegłej nocy zawodnik wraz ze swoją drużyną, Evil Geniuses, pokonał europejskie MAD Lions, przypieczętowując awans do głównej części turnieju. Jak dowiedzieliśmy się z późniejszego wywiadu, sukces miał dla Polaka także wymiar personalny.

REKLAMA

Zobacz wideo Relacja z PLE GG Gaming Weekend

Przekonujące zwycięstwo

Rywalizacja pomiędzy Ameryką Północną a Europą jest obecny w League of Legends od zawsze. To drużyny z tych dwóch regionów rywalizowały ze sobą o najwyższe lokaty w pierwszych latach powstania esportowej sceny LoL-a, a choć do głosu dawno doszli Azjaci, spotkania pomiędzy NA a EU wciąż potrafią elektryzować.

Nie inaczej było we wtorkowy wieczór, kiedy w ramach tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends starły się Evil Geniuses oraz MAD Lions. Spotkanie nie było zwyczajnym meczem w fazie grupowej, lecz pojedynkiem kwalifikacyjnym - wygrany awansował do głównego etapu turnieju, zaś przegrany musiał pogodzić się z przyśpieszonym powrotem do domu.

Zdaniem kibiców w zabawie Pick’Em organizowanej przez Riot Games, faworytami do wygranej byli Europejczycy. Prawa okazała się zupełnie inna, a przebieg starcia jasno wskazał na dominację ekipy EG reprezentowanej przez polskiego leśnika, Kacpra "Inspireda" Słomę. Mecz zakończył się jednostronnym wynikiem 3-0.

Te statystyki robią wrażenie. Europejscy gracze brylują na mistrzostwach świata

Spotkanie miało znaczenie osobiste

W jednym z pomeczowych wywiadów podczas oficjalnej transmisji z Worldsów 2022 wystąpił Inspired. Podczas krótkiej rozmowy odniósł się do przebiegu spotkania. Przyznał, że wraz z kolegami był przekonany możliwości wygranej, jednak nie w tak gładki sposób. Przyznał, że największy respekt czuł do Elyoyi, przeciwnego junglera, jednak ten miał zostać ograniczony przez swoich kolegów.

- Mecz przeciwko MAD Lions był trochę personalny - przyznał w pewnym momencie Inspired. Wynikało to z zeszłorocznej rywalizacji w League of Legends European Championship, nim Słoma zdecydował się na transfer do Ameryki. Wówczas MAD Lions okazało się pogromcami jego ówczesnej drużyny, Rogue, w wielkim finale europejskich rozgrywek. Od tamtego czasu doszło jednak do dwóch zmian - Humanoid oraz Carzzyy zostali zastąpieni przez Nisqy’ego oraz Unforgivena.

Sukces polskiego esportowca. Awansuje do głównego etapu mistrzostw świata