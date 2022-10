Sport.pl partnerem rozgrywek PKO Bank Polski Ekstraklasa Games

PKO BP Ekstraklasa Games rusza już 8 października. Wtedy wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w eliminacjach do rozgrywek. W jaki sposób? Wystarczy przyjść na stoisko w trakcie targów Poznań Game Arena i zapisać się do kwalifikacji. Akcja potrwa do końca wydarzenia, czyli do niedzieli.

Zobacz wideo "Furman" z Lecha Poznań triumfatorem Ekstraklasa Games

PKO BP Ekstraklasa Games x Sport.pl

PKO BP Ekstraklasa Games są organizowane od 2018 r. przez Ekstraklasę SA wspólnie z licznymi partnerami doświadczonymi w realizacji największych projektów w polskim esporcie. Teraz do tego grona dołącza serwis Sport.pl.

Redakcja esportowa Sport.pl zaprosi swoich czytelników do śledzenia rozgrywek PKO BP Ekstraklasa Games, które rozpoczną się 8 października br. i potrwają aż do kwietnia 2023 r. W serwisie publikowane będą relacje z zawodów, informacje o czołowych zawodnikach i analizy związane z rozgrywkami. Dzięki partnerstwu z Ekstraklasą dziennikarze Sport.pl będą mieli dostęp do ekskluzywnych materiałów związanych z turniejem.

– Symulatory piłkarskie, a w szczególności popularna seria FIFA to połączenie świata gamingu, esportu i sportu. Poprzednie edycje Ekstraklasa Games wyróżniały się pozytywnymi emocjami oraz rywalizacją na najwyższym poziomie. Jestem pewien, że w podobnie będzie także w najbliższym sezonie i cieszę się, że Sport.pl będzie miał w tym swój udział – mówi Patryk Stec, szef działu esportowego w Sport.pl.

Oficjalne kwalifikacje do FIFA Global Series

W ciągu czterech dotychczasowych edycji Ekstraklasa Games odnotowano łącznie ponad 45 tys. rejestracji do zmagań online, a wszystkie transmisje na antenach partnerów medialnych zostały wyświetlone około 5,7 mln razy. Rozgrywki cieszyły się także dużą popularnością w mediach społecznościowych – podczas sezonu na Facebooku i TikToku wygenerowany został zasięg na poziomie 7,1 mln. Dzięki statusowi „Official League Qualifier" oraz licencji od wydawcy gry EA Sports czołowi zawodnicy turnieju, jako jedyni w Polsce, zyskiwali awans do fazy play-in EA SPORTS FIFA Global Series.

– Z sezonu na sezon esportowy turniej Ekstraklasy rozwija się, zyskując nowych odbiorców oraz partnerów – mówi Bartosz Orzechowski prowadzący projekt z ramienia Ekstraklasy SA. – W najnowszej edycji planujemy otworzyć się na kluby Fortuna 1. Ligi, ale także organizujemy otwarte turnieje dla amatorów, torując im ścieżkę awansu do finałów. Pracujemy też nad tym, by turniej docierał do coraz szerszej widowni – zarówno w telewizji, jak i online. Tym bardziej cieszy nawiązanie współpracy z serwisem Sport.pl mocno rozwijającym się w esporcie. Jestem przekonany, że obie strony skorzystają na tym partnerstwie – zarówno Ekstraklasa Games pod kątem zasięgów, jak i Sport.pl zyskując atrakcyjny i ekskluzywny content dla swoich czytelników – dodaje Orzechowski.

Sport.pl w esporcie

Sport.pl mocno stawia na rozwój działu esportowego i aktywnie rozwija partnerstwa z organizacjami na rynku esportu. Przełożyło się to m.in. na wzrost liczby użytkowników zainteresowanych treściami esportowymi oraz prawie dwukrotne wydłużenie czasu, który poświęcają na lekturę artykułów o tej tematyce. Wszystkie treści esportowe tworzone przez redakcję Sport.pl można znaleźć pod adresem e.Sport.pl.

Sport.pl to jeden z największych serwisów sportowych w Polsce, także dzięki bijącym rekordy aplikacjom Sport.pl LIVE i Football LIVE. Redakcja codziennie dostarcza użytkownikom najświeższych informacji sportowych z kraju i ze świata z różnych dyscyplin sportowych. Atrakcyjna forma prezentowania informacji w serwisie (multimedia, relacje na żywo) przyciągnęła we wrześniu 2022 r. 6,9 mln użytkowników (real users), którzy wykonali ponad 93,9 mln odsłon (wg badania Mediapanel).