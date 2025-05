15 kwietnia br. Górnik Zabrze ogłosił, że zwalnia Jana Urbana, a jego rolę do końca sezonu przejmie Piotr Gierczak, do tej pory asystent Urbana. Niesmak między obiema stronami pozostał, głównie za sprawą przyjętej formy rozstania. - Forma była bardzo słaba i przykra. Miałem wrażenie, że panowie chcą pokazać swoją siłę. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, ale jednak nie na 100 procent. Brakowało tylko tego, żeby o szóstej rano przyjechali do domu, żeby mi to przekazać - tłumaczył Urban w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim". Wkrótce Urban powinien wrócić do pracy - w Ekstraklasie.

Jan Urban blisko nowego klubu. Finalizacja rozmów

Sebastian Staszewski z "Faktu" informuje, że Urban jest o krok od rozpoczęcia pracy w Cracovii. Rozmowy między obiema stronami mają być bardzo zaawansowane a poza tym trwa ich finalizacja. "Na ten moment wszystko wskazuje na to, że były trener Górnika już wkrótce zostanie ogłoszony nowym szkoleniowcem Cracovii" - czytamy we wpisie na portalu X. To zatem potwierdza informacje "Przeglądu Sportowego Onet" ze środy, który informował o trwających negocjacjach.

Wcześniej media podawały, że kandydatem do objęcia Cracovii jest Białorusin Aleksiej Szpilewski, pracujący obecnie w Arisie Limassol.

- Jeżeli Urban będzie chciał, to długo bez pracy nie zostanie. Jest gorąco w Cracovii. Urban mieszka w Krakowie. Wiele rzeczy pasuje. Gotuje się w Cracovii ze względu na oczekiwania, które bardzo wzrosły - podawał Tomasz Włodarczyk. Wcześniej do Urbana zgłosiła się Wieczysta Kraków, ale trener odmówił. Urban zastąpi w Cracovii Dawida Kroczka, którego kontrakt wygasa z końcem sezonu i nie zostanie przedłużony.

- Decyzja zapadła we wtorek. Bardzo długo rozmawialiśmy o całej sytuacji, wiedzieliśmy, jaki to jest moment dla klubu. Czynników powodujących obecną sytuację jest dużo, Jako trener zdaje sobie sprawę, że wyniki w tej rundzie nie były zadowalające, ale myślę, że przez cały ten czas Cracovia się rozwinęła - mówił Kroczek na konferencji prasowej przed meczem z Legią.

Obecnie Cracovia zajmuje ósme miejsce z 45 punktami. Poza niedzielnym meczem z Legią (godz. 14:45), czeka ją rywalizacja z Zagłębiem Lubin (24.05).