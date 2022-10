Niestandardowe wybory podczas mistrzostw świata. W grze prawie 90 postaci

Różnorodność - innym słowem nie można określić zestawienia postaci, które pojawiły się podczas tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. Po zakończeniu fazy play-in organizatorzy ujawnili listę bohaterów, którzy byli wybierani podczas oficjalnych spotkań. To blisko 90 różnych wyborów.

Nie można narzekać na nudę

Pod koniec września ruszyły zmagania w ramach pierwszego etapu tegorocznych mistrzostw świata w League of Legends. To okazja do obserwowania rywalizacji pomiędzy drużynami z najróżniejszych regionów, które rywalizują o tytuł podczas najważniejszego turnieju LoL-a w roku.

Minionego wieczoru zakończono rywalizację w ramach pierwszego etapu zmagań, play-inów. To miejsce rywalizacji dla pomniejszych lig, a także słabszych drużyn z silniejszych regionów. Po zakończeniu ostatniego spotkania na mediach społecznościowych organizatora, pojawiło się zestawienie wszystkich postaci, które dotychczas pojawiły się podczas rozgrywek.

Jak możemy się dowiedzieć, w grze ujrzeliśmy 89 różnych postaci. Niektóre z nich, takie jak Nocturne, Pyke czy Karma wyłącznie w formie bana. Najczęściej drużyny stawiały na Aatroxa, który pojawił się w zdecydowanej większości meczów. Na honorowe wyróżnienie zasługuje także Teemo czy Garen, które pozostają niezwykle rzadkie w kwestii wyborów przez profesjonalnych graczy.

Jak się jednak okazuje, lista może być niepełna. Jeden z komentujących wskazał, że brakuje na niej jednej postaci - Rumble’a. Ten faktycznie został wybrany przez Armuta na pierwszej mapie pojedynku pomiędzy Evil Geniuses i MAD Lions.

Chwilowa przerwa

Po zakończeniu fazy play-in mistrzostwa świata w League of Legends zostały chwilowo zawieszone. Rozgrywki powrócą już 7 października, w najbliższy piątek, wraz z fazą grupową głównej części turnieju. Dotychczasowe spotkania były rozgrywane w stolicy Meksyku, teraz zaś przeniosą się do Nowego Jorku.

Mecze fazy grupowej rozgrywane są w późnych godzinach nocnych, co może stanowić kłopot dla polskich fanów LoL-a. Niemniej, Polsat Games realizuje transmisję w języku polskim. Tę możecie śledzić w Internecie oraz telewizji.

