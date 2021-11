Gracze w końcu otrzymali wyczekiwane dodatki. Trzy dni opóźnienia

PGL Major Stockholm 2021 zakończył się w ubiegłą niedzielę. Valve czekało jednak ponad 3 dni na wprowadzenie naklejek z autografami do CS:GO. Gracze powoli obawiali się, że producent gry po raz kolejny po macoszemu potraktuje CSa.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Naklejki już dostępne

Gracze mogą odetchnąć z ulgą. W końcu mogą zakupić długo wyczekiwane naklejki z autografami zawodników. Valve podczas PGL Major Stockholm 2021 nieoczekiwanie zmieniło zasady i wpuściło na rynek podpisy tylko tych esportowców, którzy awansowali do play-offów turnieju. Podczas poprzednich Majorów swoje naklejki dostawali wszyscy uczestnicy imprezy. Decyzja została mocna skrytykowana przez społeczność.

Więcej treści esportowych i gamingowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Po kilku dniach burzy przyszła akceptacja decyzji Valve i nerwowe wyczekiwanie na moment, w którym naklejki będą dostępne. Czas ten nadszedł dzisiejszego poranka, wraz z nadejściem najnowszej aktualizacji CS:GO. Kapsuły, z których losujemy naklejki kosztują 3,89 złotych.

Na rynek Steam trafiły już pierwsze podpisy. Najdroższy jest autograf Nikoli „NiKo" Kovacia – zawodnika G2 Esports – który kosztuje aż 240 dolarów. Naklejki innych gwiazd takich jak ZywOo, device,s1mple czy Jame kosztują po kilkadziesiąt dolarów za sztukę. Pniżej zaś znajduje się zbiór naklejek od mistrza PGL Major – Natus Vincere.

Naklejki od Natus Vincere. fot. Valve

Podwójna nagroda dla zawodników

Dlaczego naklejki były tak długo wyczekiwane? Jest to oczywiście bardzo ciekawy gadżet, którym można ozdobić swoje bronie w ekwipunku, a także wyrazić wsparcie dla ulubionych graczy. Kto nie chciałby w prawdziwym życiu grać w korkach z autografem Leo Messiego?

W przypadku CS:GO naklejki mają jednak jeszcze inne, o wiele ważniejsze znaczenie. Kupno każdej z kapsuł oznacza wsparcie finansowe swoich ulubionych zawodników i organizacji. Valve bowiem aż 50% dochodów ze sprzedaży przekazuje właśnie do klubów i esportowców, do których należy naklejka. Jest to więc znaczny zastrzyk gotówki.

ESL Mistrzostwa Polski. Wisła Kraków nowym mistrzem! Obrońcy tytuły pokonani