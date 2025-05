Kibice Jagiellonii pokazali, co myślą o kandydacie na prezydenta. "Lepiej w lesie..."

To było wielkie piłkarskie święto w Białymstoku. Kibice Jagiellonii na dobre dwa tygodnie przed ostatnim spotkaniem z Pogonią Szczecin, którego stawką było podium Ekstraklasy i przepustka do eliminacji Ligi Konferencji, wykupili wszystkie bilety. Fani ze Szczecina z kolei wypełnili dużą część sektora gości na Chorten Arenie. Jedni i drudzy liczyli na to, że będą mogli świętować trzecie miejsce na koniec rozgrywek, ale koniec końców cieszyli się tylko gospodarze, bo remis 1:1 pozwolił im utrzymać lokatę na podium.

Efektowne prace kibiców Jagiellonii. Dwie oprawy. "Zawsze wierni"

Najzagorzalsi fani Jagiellonii Białystok wiosną dokonali sporego wyczynu. Na każdym spotkaniu domowym swojej drużyny - w Ekstraklasie i Lidze Konferencji, których było aż jedenaście, prezentowali efektowne oprawy.

Nie inaczej było także w sobotę. Najpierw, w pierwszej połowie "Jagiellończycy" pokazali dwustronną kartonadę z hasłem "Zawsze wierni".

Kilkanaście minut później z kolei fani z Białegostoku zaprezentowali ogromną sektorówkę z bohaterem gry "God of War", zmieniając hasło na "Gods of Ultras". Naokoło sektorówki pojawiły się żółte i czerwone flagi, a wszystko oświetliły race.

"Młoda Ultra" także z oprawą. "Jaga MIŚtrz"

Już po raz trzeci w trakcie ostatniego sezonu na trybunie przeciwległej od "Ultry" (sektora najzagorzalszych sympatyków Jagi) została zorganizowana "Młoda Ultra" z najmłodszymi fanami "Żółto-Czerwonych", którzy także zamierzali wspierać aktywnie drużynę Adriana Siemieńca.

Najmłodsi kibice w liczbie ponad tysiąca także zaprezentowali oprawę z hasłem "Jaga MIŚtrz - dziękujemy!", a także w pewnym momencie wyrzucili przed siebie dużą ilość konfetti.

Kibice Jagiellonii przeciwko Trzaskowskiemu. "Lepiej w lesie dostać w mordę"

Jako że mowa o stadionach wolnych od polityki to mrzonka, w trakcie spotkania nie zabrakło także elementu politycznego związanego z nadchodzącą drugą turą wyborów prezydenckich. Środowisko kibiców piłkarskich nie od dziś jest przeciwne Koalicji Obywatelskiej i jej kandydatowi - Rafałowi Trzaskowskiemu.

W sobotę kibice Jagiellonii wykorzystali także doniesienia o udziale w kibolskich ustawkach jego rywala - Karola Nawrockiego, by wywiesić transparent z hasłem: "Lepiej w lesie dostać w mordę, niż głosować na Platformę" z przekreśloną tęczową flagą, symbolem środowisk LGBT, a także znakiem skrętu w lewo oznaczającym sprzeciw wobec poglądów lewicowych.

Transparent kibiców Jagiellonii przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu własne

Co ciekawe, podobne transparenty zostały wywieszone także w Warszawie, Zabrzu czy Radomiu. Na dwóch transparentach kibiców Legii znalazły się hasła: "Kochasz swoje dziecko? Podaruj mu szansę na życie w normalnej Polsce! 1.06 wszyscy przeciw Trzaskowskiemu" i "Polska zasługuje na coś więcej niż lizanie d... Berlinowi, Moskwie, Brukseli czy Kijowowi. 1.06 wszyscy przeciw tęczowemu Rafałowi". W Radomiu fani wywiesili transparent o treści "Lepsze ustawki z kibicami niż przemarsze z ped****". Z kolei w Zabrzu kibice tamtejszego Górnika wywiesili transparent "Dla dobra Polski byle nie Trzaskowski".

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. O to najważniejsze stanowisko powalczą Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki.