Hajto nie miał litości dla Feio, mówiąc o Legii. "To jest za duży klub"

Legia Warszawa zakończyła słodko-gorzki sezon. Z jednej strony zdobyła Puchar Polski i dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Z drugiej w lidze finiszowała dopiero na piątej lokacie. Gdyby nie PP nie zagrałaby nawet w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Tymczasem wciąż nie wiadomo, czy Goncalo Feio zostanie na stanowisku. Legia już nawet była zdecydowana na przedłużenie umowy, ale trener miał odmówić i wystosować nowe wymagania względem zarządu. Dotyczyły nawet takich spraw jak wybór lekarzy oraz fizjoterapeutów.

Będzie spór w Legii? Hajto nie ma wątpliwości

Głos w sprawie w programie "Dogrywka Cafe Futbol" zabrał Tomasz Hajto. Jego zdaniem do Legii dojdzie wkrótce do próby sił na linii dyrektor sportowy - szef operacji piłkarskich. - Wiecie, na co czekam przed przedłużeniem kontraktu? Na pierwsze spięcie na linii Fredi Bobić - Michał Żewłakow. Tam wyjdzie, kto jest bardziej decyzyjny - ocenił Hajto. Były reprezentant Polski dodał także, że ktokolwiek będzie trenerem, Legia musi mieć konkretnego fachowca. Dla dobra swojego oraz całej ligi.

- Jest jedna podstawowa rzecz. Dla mnie Legia potrzebuje fachowca, a nie kogoś, kto ją rozgrywa, bo to jest za duży klub, za wielkie miasto, stadion i kibice, żeby być tak rozgrywanym przez trenera, który w tym sezonie miał więcej wpadek i złych zachowań niż tych dobrych. Wierzę, że to będzie mądra decyzja. Ekstraklasa potrzebuje silnej Legii - powiedział były trener Jagiellonii Białystok.

Legia nie ma wiele czasu

Legia Warszawa w przyszłym sezonie zagra w I rundzie eliminacji Ligi Europy, więc sezon zacznie szybciutko, bo już 10 lipca. Zarząd Legii nie ma więc dużo czasu na decyzję o potencjalnym przekonaniu Feio lub negocjacje z kim innym. Zdaniem portalu Meczyki.pl warszawianie rozmawiają już z pięcioma innymi trenerami, na wypadek gdyby Portugalczyk jednak odszedł.