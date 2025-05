Skandal w meczu Wieczystej. Niewiarygodne, co zrobił sędzia w 90. minucie

Wieczysta Kraków była jednym z faworytów do bezpośredniego awansu do I ligi, ale fatalna wiosna sprawiła, że klub stracił miejsce w ścisłej czołówce. O awans Wieczysta będzie walczyć w barażach. Udział w nich ma zapewniony - na dwie kolejki przed końcem sezonu zasadniczego drużyna Przemysława Cecherza ma aż 14 punktów przewagi nad siódmym miejscem.

REKLAMA

Zobacz wideo Świętowanie Lecha wymknęło się spod kontroli! Totalne szaleństwo

Kompromitacja sędziego. Karny z niczego dla Wieczystej

Ostatnie zwycięstwo Wieczysta odniosła 13 kwietnia w meczu z GKS-em Jastrzębie (1:0). W sobotę piłkarze z Krakowa grali z Zagłębiem Sosnowiec i wydawało się, że w tym spotkaniu padnie bezbramkowy remis. A jednak Wieczysta niespodziewanie stanęła przed świetną okazją do strzelenia gola. W 90. minucie sędzia Arkadiusz Nestorowicz zdecydował się podyktować rzut karny dla gospodarzy. Problem w tym, że to jedenastka, którą widział jedynie arbiter - "faulowany" piłkarz Wieczystej zarył stopą w murawę bez żadnego kontaktu z przeciwnikiem. Jest to o tyle zaskakująca decyzja, że sędzia był w tej sytuacji ustawiony idealnie.

"Kino. Najpierw pokazał wstawajm a po chwili gwizdek i karny. 90 minuta. Jaja. Po prostu jaja. Zagłębiacy ruszyli na sędziego jak do pożaru" - napisał na Twitterze komentator Maciej Szcześniewski.

Wieczysta wykorzystała jedenastkę i na sześć minut przed końcem meczu prowadziła 1:0. Tylko że nawet gol z niesłusznie podyktowanego karnego w niczym jej nie pomógł. W 95. minucie Zagłębie Sosnowiec wyrównało - gola na 1:1 strzelił Bartosz Borun.

Wieczysta i Chojniczanka Chojnice mają zagwarantowany udział w barażach o I ligę. Na ten moment zagrają w nich również Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz KKS Kalisz, ale te dwie drużyny wciąż mogą stracić swoje miejsce. Do końca sezonu w II lidze pozostały dwie kolejki.

Wieczysta zagra jeszcze z Olimpią Grudziądz oraz Rekordem Bielsko-Biała. Obie drużyny walczą o utrzymanie.