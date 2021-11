Powrót legendarnego składu? Brazylijczycy wkrótce mogą ponownie zagrać razem

SK Gaming, Luminosity Gaming i MIBR – pod tymi trzema organizacjami występowali razem Gabriel „FalleN" Toledo i Marcelo „coldzera" David. Obaj wraz z innymi Brazylijczykami stworzyli legendarny zespół, który na długi czas zdominował światową scenę CS:GO. Być może zobaczymy ponownie wszystkie legendy pod jednym dachem.

FalleN i coldzera łączą siły

Wygląda na to, że w Brazylii ponownie powstanie drużyna, która już w przeszłości potrafiła dominować wszystkie rozgrywki CS:GO. Portal Jaxon pisze o rozmowach pomiędzy Gabrielem „FalleN" Toledo i Marcelo „coldzera" Davidem, którzy planują połączyć siły. Dwójka ma obecnie poszukiwać organizacji, która wzięłaby ich pod swoje skrzydła.

Aktualnie FalleN jest zawodnikiem Teamu Liquid, wygląda jednak na to, że nie pozostanie nim na dłużej. Coldzera zaś reprezentował w ostatnim czasie barwy Complexity, drużyna jednak rozpadła się na kawałki i na razie Amerykanie nie posiadają kompletnej dywizji CS:GO.

Co ciekawe być może to właśnie Juggernaut będzie kierunkiem dla Brazylijczyków. Szef Complexity – Jason Lake – ma celować w drużynę z CIS lub Brazylii, co by się zgadzało z plotkami na temat nowego składu coldzery.

Pozostałe legendy dołączą do projektu

Według najnowszych doniesień Jaxon do brazylijskiego projektu mogą dołączyć byli członkowie legendarnej drużyny. Mowa o Lincolnie „fnx" Lau i Fernando „fer" Alvarendze. Obaj wypatrują możliwości ponownego połączenia sił z FalleNem i coldzerą.

Przypomnijmy, że wspominana czwórka przez długi czas grała razem. Największe sukcesy święciła w barwach Luminosity Gaming i SK Gaming, kiedy to sięgnęła dwukrotnie po zwycięstwo na Majorze. Obecnie zawodnicy mają już swoje lata i nie są tak skuteczni jak kiedyś, niemniej jednak kibice zapewne chcieliby ponownie zobaczyć ich razem w akcji.

